【持續更新】道指期貨勁漲逾800點　德股揚逾4%

美國總統特朗普指，疫情重災區紐約的新增死亡及確診人數雙雙回落，是好跡象，認為望見曙光。俄羅斯主權基金RDIF Kirill Dmitriev指出，快將與沙特阿拉伯達成協議。消息公布後油價跌幅明顯收窄，帶動美股期貨愈漲愈高，納指期貨抽升超過4%，道期亦升逾800點，帶動亞太區股市及歐洲主要股市向上。

【19:10】油價跌逾3% 現貨金揚1%

國際油價跌逾3%，紐約期油每桶最新報27.31美元，最新報3.6%；布蘭特期油最新報32.94美元，跌3.4%。

金價則上揚，紐約期金每盎司最新報1,664.6美元，升18.9美元或1.2%；現貨金每盎司最新報1,636.89美元，升16.08美元或1%。

【18:57】德國DAX指數升逾400點

歐洲股市持續上揚，英國富時指數升111點或2.1%，最新報5526點，德國DAX指數最新報9946點，升420點或4.4%，法國CAC指數收市報4306點，升151點或3.7%，意大利MIB指數最新報16884點，升500點或3.1%，西班牙IBEX指數6800點，升219點或3.3%。

【18:50】美三大指數期貨續上揚

美國三大指數期貨升勢持續，道指期貨升807點或3.9%，最新報21764點，標普期貨升94點或3.8%，最新報2577點，納指期貨升301點或4%，最新報7824點。

【17:15】恒指夜期開報23750點

恒指夜期開報23750點，升10點，高水不足1點。最新輕微倒跌10點。

【16:30】恒指即月期貨收報23740點

恒指即月期貨收報23740點，低水9點。

道期最新升3.7%；納指期貨漲3.9%；標指期貨升3.7%。

【16:03】美股盤前造好 蘋果微軟升4%

美股盤前造好，蘋果公司升4.2%，報251.6美元；微軟升4%，報160.01美元；Tesla升6%，報509美元。

迪士尼升4.4%，報98美元；波音升近5%，報130美元。瑞幸咖啡自爆財務造假，現盤前彈5%，報5.65美元。

【15:45】歐洲股市造好

英國富時100指數升2.4%；德國DAX指數升4%；法國CAC指數漲3.2%；意大利MIB富時指數抽高3.5%。