【持續更新】恒指升幅擴大至逾400點　企穩24000點之上

憧憬美國新冠肺炎死亡率有放緩趨勢，加之市傳沙特與俄羅斯將近達成減產協議，隔晚美股借勢造好，道指收漲1627點或7.73%，重上22000大關。另一邊廂，港股夜期收報23966點，升226點，高水217點。

美股大升，料利好亞股今日﹙7日﹚表現。《香港01》繼續緊貼市況。

【15:26】內地股市高收 上證升逾2%

內地股市高收，上證收市報2820點，升57點或2.1%，深成收市報10428點，升319點或3.2%，滬深300指數收市報3798點，升85點或2.3%，創業板指數收市報1969點，升63點或3.3%。

港股午後升幅擴大，恒指現升421點或1.78%，報24171點；國指升155點或1.61%，報9807點。大市成交暫為980億元。

中國旺旺﹙0151﹚升7.8%，冠絕藍籌。銀娛﹙0027﹚則升5.71%，表現亦亮麗。

【14:21】日股全日升372點

日本股市全日升372點或2%，收市報18948點，南韓KOSPI指數最新報1825點，升33點1.9%，台灣加權指數收市報9996點，升177點或1.8%，澳洲ASX 200指數收市報5252點，跌35點或0.7%。

【14:08】A股升幅擴至2% 恒指重上24000點

午後A股升幅擴大，上證綜指最新升逾2%，深證成指及創業板指數更抽高超過3%。美股三大指數同樣走上，港股升幅跟隨擴大，最新升近300點，重上24000點水平，逼近早上的全日高位。

【13:44】日股升327點

亞太區股市維持升勢，日本股市升327點，最新報18911點，台灣加權指數最新報9979點，升160點，澳洲ASX 200指數最新報5252點，跌34點，南韓KOSPI指數最新報1819點，升27點。

恒指最新報23973點，升224點；國指最新報9737點，升85點。

【12:07】港股半日升66點

港股升幅收窄，恒指中午收市報23815點，升66點；國指最新報9681點，升28點，成交額為656億元。

重磅股滙控（0005）延續上日升勢，曾收復40元大關，中午收市報39.3元，升0.9%；同業渣打（2888）更曾高見41.5元，中午收市報40.6元，升1.5%。

消費股今日表現突出，旺旺（0151）升5.9%，最新報5.79元，恒安（1044）升1.5%，中午收市報64.5元，康師傅（0322）升0.8%，中午收市報13.4元，統一企業（0220）升1%。

濠賭股走勢個別，銀娛（0027）中午收市報44元，升2.7%，金沙（1928）跌1.3%，中午收市報27.6元，澳博（0880）升2.5%，中午收市報6.89元。

油股今日回落，中石油（0857）跌2.3%，中午收市報2.91元，中石化（0386）跌2%，收市報3.93元。

【11:41】上證半日升1.7% 中午收市報2812點

內地股市上揚，上證中午收市報2812點，升48點或1.7%，深成中午收市報10384點，升274點或2.7%，滬深300指數中午收市報3786點，升73點或2%，創業板指數中午收市報1960點，升54點或2.9%。

【11:28】港股失幅收窄至逾百點

港股24000點得而復失，恒指最新報23863點，升114點；國指最新報9696點，升44點。

【10:27】日經升193點 台股直迫1萬點

亞太區股市維持升勢，日經指數最新報18770點，升193點，台灣加權指數最新報9970點，升152點或1.6%，南韓KOSPI指數最新報1801點，升10點或0.6%，澳洲ASX指數最新報5258點，升29點或0.5%。

【10:05】內需股反彈 安踏升近9%

內需股隨市反彈，安踏（2020）獲大摩唱好予目標價76元，今早升近9%，報55.7元，最高曾見55.95元。李寧（2331）升1.2%，報21.7元。

餐飲股方面，海底撈（6862）升3.8%，報30.2元；九毛九（9922）升1.7%，報9.22元；呷哺呷哺（0520）升5.6%，報6.27元。

【10:03】耀才盈喜漲逾半成

耀才﹙1428﹚料去年多賺逾7%，股價今早一度急飆近一成，現報0.93元，升5.7%。

【09:43】金價重上1700美元

商品價格上揚，金價創自2012年後新高，紐約期金每盎司最新報1,717美元，升23.3美元或1.4%，現貨金每盎司最新報1,662.67美元，升1.7美元或0.1%。

油價反彈，紐約期油每桶最新報26.93美元，升3.3%；布蘭特期油最新報33.78美元，升2.2%。

【09:28】內地A股假期後重開 全線揚

上證綜指開市報2806點，升42點或1.56%。深證成指報10312點，升202點或2%。滬深300報3779點，升66點或1.8%。創業板指1944點，升37點或1.9%。

【09:20】恒指開市升穿24000關

恒指高開343點或1.45%，報24093點。國指亦高開122點或1.27%，報9774點。

其中，滙控（0005）開市報39.8元，升0.85元或2.18%。騰訊（0700）開市報387.6元，升6.2元或1.63%。友邦（1299）開市報72.2元，升1.35元或1.91%。

【08:35】日股持續造好

日經225指數現升462點或2.49%，報19038點。

【08:08】日股升逾500點

日股開市，維持昨日升勢，日經225指數高開3.02%，現報19136點，升560點或3.02%。

波音反彈兩成

道指大升1627.46點或7.73%，收報22679.99點；納斯達克指數升540.15點或7.33%，收報7913.24點；標準普爾500指數升175.03點或7.03%，收報2663.68點。

其中，航空、酒店、郵輪、旅遊，以及科技股集體大幅反彈，飛機製造商波音股價收報148.77美元反彈達19.47%，是升幅最大的道指成分股；金融股亦不遑多讓，美國運通反彈13.95%，VISA升11.58%。

不過，金價同時上升。紐約商品交易所6月期金收巿報每盎司1,693.9美元，升48.2美元或2.9%，創下2012年12月17日以來最高價。