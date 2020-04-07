【持續更新】道指飆1627點　日股早段升逾2%　港股夜期撲24000點

憧憬美國新冠肺炎死亡率有放緩趨勢，加之市傳沙特與俄羅斯將近達成減產協議，隔晚美股借勢造好，道指收漲1627點或7.73%，重上22000大關。另一邊廂，港股夜期收報23966點，升226點，高水217點。

美股大升，料利好亞股今日﹙7日﹚表現。《香港01》繼續緊貼市況。

【08:35】日股持續造好

日經225指數現升462點或2.49%，報19038點。

【08:08】日股升逾500點

日股開市，維持昨日升勢，日經225指數高開3.02%，現報19136點，升560點或3.02%。

波音反彈兩成

道指大升1627.46點或7.73%，收報22679.99點；納斯達克指數升540.15點或7.33%，收報7913.24點；標準普爾500指數升175.03點或7.03%，收報2663.68點。

其中，航空、酒店、郵輪、旅遊，以及科技股集體大幅反彈，飛機製造商波音股價收報148.77美元反彈達19.47%，是升幅最大的道指成分股；金融股亦不遑多讓，美國運通反彈13.95%，VISA升11.58%。

不過，金價同時上升。紐約商品交易所6月期金收巿報每盎司1,693.9美元，升48.2美元或2.9%，創下2012年12月17日以來最高價。