滙豐失息致上市公司沽貨　永發置業﹕虧損720萬元

不少香港投資者對滙豐控股（0005）有一份特別感情，當該行因應英倫銀屬下審慎監管局要求，取消去年第4次中期息，及今年不派息及回購，股價明顯向下，投資者唯有沽貨離場。永發置業（0287）於公告內指出，在上周五（3日）及昨日（6日）合共沽出75.4萬股滙控，套現2893.6萬元，預料沽出滙控錄虧損約720萬元。

永發指出，在上周五及昨日，分別以平均價37.88元及38.26元，沽出用作買賣用途的滙控股份，分別為20萬股及17.23萬股，合共套現1,416.9萬元。

該公司在昨日亦以平均價38.68元，沽出38.17萬股用作策略性投資的滙控股份，套現1,476.7萬元。

公司又指出，透過持有滙控股票，在截至2018年3月底的財政年度，及截至2019年3月底的財政年度，分別收取263.8萬元及279.9萬元股息。

永發指出，截至今年3月底止，持有37.2萬股滙控用作買賣證券，投資成本及未經審計公平價值，分別為3,020.2萬元及1,643.9萬元，若以今年3月底的公平價值計算，董事預期交易導致230萬元虧損。

去年收取280萬元股息

該公司指出，持有的38.17萬股作策略投資的滙控，在扣除先前減值後的投資成本為1,963.2萬元，及未經審計公平值1,685.5萬元，預料交易帶來490萬元。

公司指出，交易後股息收入較2019年度收取的股息收入減少280萬元。

公司指出，基於滙控今年內停止派息，及董事進一步檢討公司在金融蚒份策略後，認為該等交易最有利；交易所得款會用作一般營運資金。