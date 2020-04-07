【持續更新】美股續強勢　三大指數中午升逾2%

亞洲區股市普遍上揚，日股升逾370點收市。歐洲股市早段承接亞太區股市升勢，三大指數普遍上揚。《香港01》全程追縱歐美股市最新表現。

【00:18】美股三大指數升幅持續

美股在中午交易時段保持升幅，道指報23443.45點，升763.46點，升幅3.37%；納指報8097.32點，升184.08點，升幅2.33%；標普500指數報2744.05點，升80.37點，升幅 3.02%。

【22:03】歐洲股市續強勢

歐洲股市繼續升勢，英國富時指數最新升3.8%，報5753點，德國DAX指數最新升3.6%，報10439點，法國CAC指數最新升2.8%，報4464點。

恒生期貨報24467點，升44點或0.18%，高水214點。

【21:37】航空股超強勢 美航升近19%

航空延續近日強勢，波音升6.4%，聯合航空升14.1%，西南航空升10%，美航升18.8%。

蘋果升1.9%，花旗升8.7%，黑石升11.5%。

至於賬目造假的瑞幸咖啡則開市前停牌。

【21:31】道指早段升逾800點

市場持續憧憬新型肺炎疫情見頂，美國三大指數上揚，道指最新報23537點，升857點或3.8%，標普期貨升82點或3.3%，報2752點，納指最新報8130點，升219點或2.77%。

【21:08】美匯指數跌穿100

美匯指數跌穿100，最新報99.81，跌0.87%。美元兌主要貨幣回軟，歐元兌美元最新報1.0905，升1.04%，英鎊兌美元最新報1.2364，升1.09%，澳元兌美元最新報0.6191，升1.69%，美元兌加元最新報1.3981，跌0.92%，美元兌瑞士法郎最新報0.9705，跌0.85%，美元兌日圓最新報109.05，跌0.16%。

【20:47】港股夜期高水逾300點

港股夜期造好，4月期指夜市現升156點或0.64%，報24579點，高水326點。

【20:24】道指期貨升逾3%

美國三大指數期貨上揚，道指期貨最新報23243點，升755點或3.4%，標普期貨升77點或2.9%，納指期貨最新報8254點，升224點或2.8%。

【20:18】歐洲三大指數升2.6%

歐洲股市維持升勢，英國富時指數最新報5728點，升147點或2.6%，德國DAX指數最新報10426點，升353點或3.5%，法國CAC指數最新報4462點，升116點或2.7%，意大利MIB指數最新報17699點，升660點或3.9%，西班牙IBEX指數重上7000點，最新報7084點，升239點或3.5%。

【19:00】道指期貨曾漲逾900點 恒指夜期再升逾百點

道指期貨一度抽高964點，高見23452點，最新升逾800點或3.7%；納指期貨升3.2%；標指期貨升3.4%。恒指夜期最多漲113點，高見24536點，高水283點。

【18:07】美股期貨突炒上 道期漲逾800點

道指期貨最新升逾800點或3.6%，納指期貨升2.7%；標指期貨升3.1%。歐洲三大指數各漲3%，意大利股市更飆高5%。

恒指夜期跟隨炒上，最新升52點，報24475點，高水222點。

【15:58】油價上揚 紐油升3.8%

商品市場上揚，紐約期油每桶最新報27.06美元，升3.76%；布蘭特期油升2.5%，最新報33.89美元。

金價方面，紐約期金最新報1,705.4美元，升11.5美元或0.68%；現貨金每盎司最新報1,647.17美元，跌13.8美元，跌0.83%。

【15:50】美匯回落 英鎊兌美元升0.8%

美匯指數回落，險守100水平，最新報100.07，跌0.61%，美元兌多種主要貨幣回落，歐元兌美元最新報1.0873，升0.74%，英鎊兌美元最新報1.2329，升0.8%，澳元兌美元升1.6%，最新報0.6186，美元兌加元最新報1.4015，跌0.68%，美元兌瑞士法郎最新報0.9727，跌0.62%，美元兌日圓最新報108.89，跌0.3%。

【15:44】美三大指數期貨升幅擴大

美國三大指數期貨升幅擴大，道指期貨重上23000點，最新報23044點，升556點或2.5%，標普期貨最新報2701點，升57點或2.2%，納指期貨升155點或1.9%，最新報8185點。

【15:34】歐洲三大指數均上揚

德國DAX指數最新報10422點，升349點或3.5%，英國富時指數收市報5731點，升188點或3.4%，法國CAC指數收市報4471點，升125點或2.9%。意大利MIB指數最新報17616點，升725點或4.3%，西班牙IBEX指數最新報7016點，升172點或2.5%。