【持續更新】道指期貨升幅擴大至逾500點　歐股三大指數升約3%

撰文：張偉倫
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亞洲區股肯普遍上揚，日股升逾370點收市。歐洲股市早段承接亞太區股市升勢，三大指數普遍上揚。《香港01》全程追縱歐美股市最新表現。
【15:58】油價上揚 紐油升3.8%
商品市場上揚，紐約期油每桶最新報27.06美元，升3.76%；布蘭特期油升2.5%，最新報33.89美元。
金價方面，紐約期金最新報1,705.4美元，升11.5美元或0.68%；現貨金每盎司最新報1,647.17美元，跌13.8美元，跌0.83%。
【15:50】美匯回落 英鎊兌美元升0.8%
美匯指數回落，險守100水平，最新報100.07，跌0.61%，美元兌多種主要貨幣回落，歐元兌美元最新報1.0873，升0.74%，英鎊兌美元最新報1.2329，升0.8%，澳元兌美元升1.6%，最新報0.6186，美元兌加元最新報1.4015，跌0.68%，美元兌瑞士法郎最新報0.9727，跌0.62%，美元兌日圓最新報108.89，跌0.3%。
【15:44】美三大指數期貨升幅擴大
美國三大指數期貨升幅擴大，道指期貨重上23000點，最新報23044點，升556點或2.5%，標普期貨最新報2701點，升57點或2.2%，納指期貨升155點或1.9%，最新報8185點。
【15:34】歐洲三大指數均上揚
德國DAX指數最新報10422點，升349點或3.5%，英國富時指數收市報5731點，升188點或3.4%，法國CAC指數收市報4471點，升125點或2.9%。意大利MIB指數最新報17616點，升725點或4.3%，西班牙IBEX指數最新報7016點，升172點或2.5%。