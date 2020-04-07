百達：短期反彈或僅屬流動性推升　需多加留意下行風險

新冠肺炎疫情暫有放緩趨勢，造好近期環球股市氣氛。但百達財富管理亞洲區投資總監兼全權委託投資組合管理主管David Gaud提醒，股市或只屬由流動性推升的短期反彈，不能忽視仍存在下行風險。

Gaud指，百達仍維持審慎配置策略，建議增持現金及減持股債。惟他稱，個別股債經歷一輪調整後，出現錯價（Mispricing）的情況，提供策略性投資機會，但不足以全面調升股債的評級。

他又指出，參考2008年金融海嘯的情況，標普500指數較現價仍可以有高達20%至25%的潛在跌幅，「這跌幅最後未必一定發生，但這是真的有可能發生的事。」

對於滙控（0005）上周公布取消派息，Gaud不掛除在低息環境、貸款增長低迷及有需要作更多撥備的情況下，有更多銀行股宣布暫時不派息，將大大減低銀行股的吸引力。

經濟前景極不確定 需較長時間復甦

百達財富管理亞洲高級經濟師陳東指，雖然新冠肺炎疫情在歐美有緩和跡象，但指，若參考武漢情況，預期歐美等地最快要等到5月底才能解除封城等措施。陳東表示，環球經濟前景具高度不確定性，疫情已重創經濟，較要較長時間復甦。

他亦估計，中國首季度GDP將按年收縮高達一成，全年則按年微升1.2%。至於美國的GDP全年則會倒退2.1%。