【持續更新】恒指再失24000點　日股重上19300點

新冠肺炎疫情繼續困擾投資者情緒，隔晚美股由升轉跌，道指回吐逾900點漲幅，收跌26點。另一邊廂，港股夜市期指跌335點，收報24088點，低水165點。

投資者繼續關注全球疫情蔓延可能出現趨穩的早期迹象，惟大市難言已見底。《香港01》今日﹙8日﹚繼續關注市況表現。

【14:24】恒指再失24000點

恒指再失24000點，跌330點或1.4%；國指最新報9677點，跌168點。

【14:20】日台股市高收

日﹑台股市高收，日經指數收市報19367點，升417點或2.2%，台灣加權指數企穩1萬點，收市報10137點，升141點或1.4%，澳洲ASX 200指數收市報5206點，跌45點或0.9%，南韓KOSPI指數最新報1814點，跌9點或0.5%。

【13:50】港股午後跌幅收窄

恒指最新報24069點，跌183點；國指最新報9741點，跌105點。

【13:48】美三大指數貨期轉跌為升

美國三大指數期貨由跌轉升，道指期貨升275點或1.2%，最新報22766點，標普指數期貨升30點或1.1%，最新報2671點，納指期貨最新報8115點，升103點或1.3%。

【12:13】港股半日跌239點

港股今早曾失24000點，恒指中午收市報24013點，跌239點，國指中午收市報9718點，跌129點，成交額為485.4億元。

阿里（9988）遭投資者沽貨，半日跌0.9%，中午收市報189.8元；至於被總裁劉熾平減持的騰訊（0700），半日跌1%，中午收市報383.8元，美團（3690）跌1.1%，中午收市報96.5元，小米（1810）跌3.1%，中午收市報10.16元。

濠賭股下跌，銀娛（0027）跌2.7%，中午收市報44.75元，金沙（1928）跌0.4%，中午收市報28.5元，永利（1128）跌0.8%，中午收市報12.26元。

投資者正關注周四油組與非油組成員是否可以達成協議，油股今早向下，中海油（0883）跌2.2%，中午收市報8.74元，中石油（0857）跌2%，中午收市報2.93元。

近期強勢的中國移動（0941）回落，中午收市報62元，跌2%；反而滙控（0005）延續上日升勢，曾高見41元，中午收市報40.3元，升0.4%。

【11:48】內地股市半日低收

內地股市半日低收，上證中午收市報2811點，跌9或0.3%，深成中午收市報10367點，跌61點或0.6%，滬深300指數中午收市報3777點，跌20點或0.5%，創業板指數中午收市報1962點，跌7點或0.4%。

【10:03】亞股偏軟 惟台股揚重上1萬點

亞太區股市普遍回落，日經指數最新報18921點，跌29點，南韓KOSPI指數最新報1816點，跌7點，澳洲ASX 200指數最新報5224點，跌28點，台灣加權指數最新報10064點，升70點。

恒指曾失24000點，最新報24023點，跌229點；國指最新報9748點，跌99點。

【9:25】內地股市低開

內地股市低開，上證開市報2805點，跌14點或0.53%，深成報10372點，跌56點或0.54%，滬深300指數報3776點，跌21點或0.57%，創業板指數報1960點，跌9點或0.48%。

三全食品高開9%。

【09:21】港股國指齊低開

港股低開61點，最新報24191點；國指低開31點，報9815點。

騰訊（0700）開市升0.05%，最新報387.8元，阿里（9988）跌1.1%，最新報189.4元，滙控（0005）開市無升跌，報40.15元，友邦（1299）跌0.21%，最新報72.5元。

油價於亞洲時段上揚

國際油價在亞洲時段造好，WTI原油漲逾半成，報每桶24.9美元；布油則升0.28%。

【08:20】日股早段偏軟

日經225指數開市偏軟，現報18857點，挫92點或0.39%。

道指23000點得而復失

美股4月7日收跌，股指延續了近期的大幅波動局面，道指回吐逾900點漲幅。截至收盤，道指下跌26.13點，報22653.86點；納指跌25.98點，報7887.26點；標普500指數跌4.27點，報2659.41點。7日早間，道指一度上漲超過900點，最高上漲至23617.24點。