【持續更新】港股低開後跌勢擴大　曾失24000點

新冠肺炎疫情繼續困擾投資者情緒，隔晚美股由升轉跌，道指回吐逾900點漲幅，收跌26點。另一邊廂，港股夜市期指跌335點，收報24088點，低水165點。

投資者繼續關注全球疫情蔓延可能出現趨穩的早期迹象，惟大市難言已見底。《香港01》今日﹙8日﹚繼續關注市況表現。

【10:03】亞股偏軟 惟台股揚重上1萬點

亞太區股市普遍回落，日經指數最新報18921點，跌29點，南韓KOSPI指數最新報1816點，跌7點，澳洲ASX 200指數最新報5224點，跌28點，台灣加權指數最新報10064點，升70點。

恒指曾失24000點，最新報24023點，跌229點；國指最新報9748點，跌99點。

【9:25】內地股市低開

內地股市低開，上證開市報2805點，跌14點或0.53%，深成報10372點，跌56點或0.54%，滬深300指數報3776點，跌21點或0.57%，創業板指數報1960點，跌9點或0.48%。

三全食品高開9%。

【09:21】港股國指齊低開

港股低開61點，最新報24191點；國指低開31點，報9815點。

騰訊（0700）開市升0.05%，最新報387.8元，阿里（9988）跌1.1%，最新報189.4元，滙控（0005）開市無升跌，報40.15元，友邦（1299）跌0.21%，最新報72.5元。

油價於亞洲時段上揚

國際油價在亞洲時段造好，WTI原油漲逾半成，報每桶24.9美元；布油則升0.28%。

【08:20】日股早段偏軟

日經225指數開市偏軟，現報18857點，挫92點或0.39%。

道指23000點得而復失

美股4月7日收跌，股指延續了近期的大幅波動局面，道指回吐逾900點漲幅。截至收盤，道指下跌26.13點，報22653.86點；納指跌25.98點，報7887.26點；標普500指數跌4.27點，報2659.41點。7日早間，道指一度上漲超過900點，最高上漲至23617.24點。