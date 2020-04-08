美政府擬尋求額外2500億美元援助小企業

疫情對美國的經濟影響已變得廣泛，美國政府正在多方面尋求刺激經濟增長的方法，美國總統甚至考慮暫時扣下向世衛組織（WHO）支出的資金。

與此同時，美國財政部長努欽（Steven Mnuchin）周二（4月7日）表示，在特朗普總統的指示下，他已經和國會領導人談過，在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，簡稱新冠肺炎）疫情衝擊美國經濟之際，為小企業貸款項目爭取到2,500億美元的額外撥款。

美國國會3月底批准了一項3,500億美元的小企業貸款計劃，這是2萬多億美元經濟刺激計劃的一部分，旨在幫助美國經濟從冠狀病毒疫情中復甦。該項目旨在幫助為美國經濟提供就業和創業引擎的小企業。

3月31日，在美國首都華盛頓，受新冠肺炎疫情影響，地鐵站裏乘客稀少。（新華社）

73%受訪美國人指家庭收入減少

最新的FT-Peterson民意測驗顯示，有73%的美國人稱疫情減少了他們的家庭收入，24%的受訪者表示家庭收入「大大減少了」。此外，約48%的受訪者表示，如果他們生病並且無法工作，他們將失去工資。

具體來看，調查結果表明，年收入超過10萬美元的家庭中，71%報告收入受到打擊，而收入低於5萬美元家庭的比例則為74%。此外，年收入少於5萬美元的人中有53%表示，如果生病迫使他們停止工作，他們將失去薪水，而年收入超過10萬美元的人中有47%同樣這麼認為。