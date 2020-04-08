調查指香港消費者信心急挫逾三成　2008年第三季度以來次低

2020年第一季度的兩岸及港澳消費者信心指數結果於2020年4月8日公佈。結果顯示，香港消費者整體指數錄得55.3，較上一季度顯著下降19.5%，按年大幅下降31.7%。整體指數結果與上個季度的結果相比，有顯著的下降。本季度的信心指數是從2008年第三季度指數開發以來第二低水平，接近2019年第三季度錄得的最低水平52.8。所有分指數均在65分或以下，顯示港人仍然對各個範疇均欠缺信心。

消費者信心指數在四個方面顯著下降：投資股票、物價狀況、生活（消費）狀況和就業狀況。

港人投資股票信心 按年大降近四成

港人對投資股票整體信心指數為50，較去年同期大幅下降37.3%，較上一季顯著下降25.7%。對目前投資股票狀況的信心指數為48.3，較上一季度顯著下降了27%；對未來三個月狀況的信心指數為51.1，亦較上一季度下降24.9%。這顯示與上個季度相比，市民對投資股票的信心顯著下降。

港人對物價狀況的整體信心指數為58.6，較去年同期下降15.9%，與上一季度相比下降23.1%，顯示市民對此範疇的信心有所下降。港人對目前物價狀況的信心指數為47.3，與上一季度相比下降25.5%；對未來三個月的物價信心指數為66.1，比上一季度下降22%。結果顯示，消費者對物價狀況的信心指數有所下降，其信心水平不足。

就業信心按年下跌42%

香港消費者對生活（消費）狀況的整體分指數為65.5，較去年同期大幅下降31.7%，與上一季度相比顯著下降21.6%，然而仍屬港人較有信心的範疇。對目前狀況的信心指數為62.8，相比上一季度大幅下降30.5%。港人對未來三個月生活狀況的信心分指數為67.3，上一季度相比明顯下降14.7%。總體來看，香港消費者對生活（消費）狀況的信心顯著下降。對未來三個月生活（消費）狀況的信心指數偏低，顯示市民對預期生活狀況仍未能回復信心。

港人對就業狀況的整體信心指數錄得53.3，較去年同期大幅下跌42.0%，與上一季度相比下跌20.7%。對目前就業狀況的信心指數為50，較上一季度下跌25.8%；對未來三個月的就業信心指數為55.5，較上一季度下跌17.3%。顯示與上一個季度相比，港人對當前和未來三個月內的就業狀況的信心指數均有所下降。而且預期分指數的絕對數值較低，顯示港人對預期就業狀況持續擔憂。

港人對購買房屋一直最欠缺信心

港人對經濟發展方面的分指數為55.8，同比大幅下降39%，較上一季度下降14.5%，反映港人對經濟發展的信心較上一季度有明顯下降。港人對目前經濟狀況的信心指數為54.8，相比上一季度下降11.2%。港人對未來三個月經濟發展的信心指數為56.4，較上一季度下跌16.7%。分指數的絕對數值較低，反映消費者對本港的經濟發展狀況相當擔憂。

港人對購買房屋一直最欠缺信心，本季度分指數為48.8。與去年同期相比，下降了15%，同上一季度相比下降7%。對目前購買房屋的信心指數為49.5，與上一季度的分指數相近；對未來三個月購買房屋的信心分指數為48.3，較上一季度下降11.4%。這顯示與上個季度相比，市民對購買房屋的信心有所下降，仍然是信心最弱的範疇。

總體來看，整體指數結果與上個季度的結果相比有顯著的下跌，這是因為市民對各個範疇的信心均有所下跌，當中以投資股票、物價狀況、生活（消費）狀況和就業狀況這四方面的信心下跌較多，下跌幅度均超過20%。本季度的信心指數是自2008年第三季度指數開發以來的第二低水平，接近2019年第三季度所錄得的最低水平52.8。從絕對數值上看，反映香港消費者的信心水平低落。這可能是近期的疫情造成的。