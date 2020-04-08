【持續更新】道指早段揚逾300點　重上23000點　蘋果升1.6%

歐元區財長經過16小時商討，仍未能就有關財政拯救方案達成協議。消息公布後燃起投資者不安情緒，觸發亞太區股市轉弱，美國三大指數期貨曾轉跌，歐洲股市早段亦普遍向下。《香港01》會全程追縱歐美股市及匯市等資本市場走勢。

【21:43】埃克森美孚大削資本開支 升2.5%

麥當勞公布3月同店銷售數據後，股價仍錄0.5%升幅，宣布大削100億美元資本開支的埃克森美孚，升2.5%，高盛升2.4%，波音升6.3%，蘋果升1.6%，Tesla升1.4%。

【21:33】道指早段揚逾300點

美國股市反彈，道指早段曾重上23000點，最新報22944點，升290點或1.3%，標普最新報2689點，升30點或1.1%，納指最新報7989點，升102點或1.3%。

【20:27】歐洲三大指數跌幅收窄

歐洲三大指數跌幅收窄，英國富時指數最新報5653點，跌50點或0.9%，德國DAX指數最新報10303點，跌53點或0.5%，法國CAC指數最新報4392點，跌45點或1%，意大利MIB指數最新報17357點，跌54點或0.3%，IBEX指數最新報6937點，跌65點或0.9%。

【20:20】道指期貨升幅擴大

美股三大指數期升幅進一步擴大，道指期貨升308點或1.4%，最新報22799點，標普期貨最新報2676點，升34點或1.3%，納指期貨升111點或1.4%，最新報8123點。

【19:28】西班牙股市失守7000點

歐洲股市仍下跌，英國富時指數收市報5646點，跌59點或1%，德國DAX指數收市報10282點，跌73點或0.7%，法國CAC指數最新報4381點，跌56點或1.3%，意大利MIB指數最新報17341點，跌71點或0.4%，IBEX指數最新報6926點，跌75點或1.1%。

【19:24】美股三大指數期貨升幅擴大

美股三大指數期貨升幅擴大，道指期貨最新報22696點，升205點或0.9%，標普期貨最新報2666點，升24點或0.9%，納指期貨最新報8096點，升85點或1.1%。

【17:45】歐洲三大指數跌幅擴大

歐洲股市跌幅擴大，英國富時指數最新報5598點，升106點或1.9%，德國DAX指數最新報10226點，跌130點或1.3%，法國CAC指數最新報4341點，跌97點或2.2%，意大利MIB指數最新報17286點，跌126點或0.6%，西班牙IBEX指數最新報6879點，跌122點或1.8%。

【15:50】美匯指數重上100大關

美匯指數重上100大關，最新報100.28，升0.38%。美元兌多種主要貨幣上揚，歐元兌美元最新報1.0855，跌0.34%，英鎊最新報1.2296，跌0.29%，澳元兌美元最新報0.6139，跌0.5%，美元兌日圓升0.1%，最新報108.87，美元兌加元最新報1.404，升0.34%，美元兌瑞士法郎升0.3%，最新報0.9723。

【15:46】美股三大指數重拾升勢

美國三大指數期貨重拾升勢，道指期貨最新報22602點，升111點或0.5%，標普期貨最新報2654點，升13點或0.5%，納指期貨最新報8054點，跌43點或0.5%。

【15:42】歐洲三大指數下跌

英國富時指數最新報5647點，跌57點或1%，德國DAX指數最新報10294點，跌62點或0.6%，法國CAC指數最新報4377點，跌56點或1.3%，意大利MIB指數最新報17272點，跌138點或0.8%，西班牙IBEX指數最新報6909點，跌93點或1.3%。