【持續更新】道指期貨揚逾百點　歐洲三大指數跌勢擴大

歐元區財長經過16小時商討，仍未能就有關財政拯救方案達成協議。消息公布後燃起投資者不安情緒，觸發亞太區股市轉弱，美國三大指數期貨曾轉跌，歐洲股市早段亦普遍向下。《香港01》會全程追縱歐美股市及匯市等資本市場走勢。

【17:45】歐洲三大指數跌幅擴大

歐洲股市跌幅擴大，英國富時指數最新報5598點，升106點或1.9%，德國DAX指數最新報10226點，跌130點或1.3%，法國CAC指數最新報4341點，跌97點或2.2%，意大利MIB指數最新報17286點，跌126點或0.6%，西班牙IBEX指數最新報6879點，跌122點或1.8%。

【15:50】美匯指數重上100大關

美匯指數重上100大關，最新報100.28，升0.38%。美元兌多種主要貨幣上揚，歐元兌美元最新報1.0855，跌0.34%，英鎊最新報1.2296，跌0.29%，澳元兌美元最新報0.6139，跌0.5%，美元兌日圓升0.1%，最新報108.87，美元兌加元最新報1.404，升0.34%，美元兌瑞士法郎升0.3%，最新報0.9723。

【15:46】美股三大指數重拾升勢

美國三大指數期貨重拾升勢，道指期貨最新報22602點，升111點或0.5%，標普期貨最新報2654點，升13點或0.5%，納指期貨最新報8054點，跌43點或0.5%。

【15:42】歐洲三大指數下跌

英國富時指數最新報5647點，跌57點或1%，德國DAX指數最新報10294點，跌62點或0.6%，法國CAC指數最新報4377點，跌56點或1.3%，意大利MIB指數最新報17272點，跌138點或0.8%，西班牙IBEX指數最新報6909點，跌93點或1.3%。