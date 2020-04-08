【央行放水】《路透》：中國將加大政策寬鬆力度　不抄聯儲局行QE

新冠病毒疫情打擊內地經濟，《路透》引述政策消息人士透露，中國央行將加大政策寬鬆力度支持經濟，但債務憂慮及房地產風險，使人行無法跟隨美國聯儲局大幅減息和實施量化寬鬆（QE）。

《路透》引述三位參與內部政策討論的匿名消息人士稱，人行將增加信貸規模，並降低融資成本，尤其重視對增長和就業來說至關重要的小企業，同時為擴大財政支出提供空間。

消息人士表示，人行將主要依靠各種流動性政策工具組合來支援經濟，例如存款準備金率和各種貸款工具，以及包括各種市場利率在內的基於價格的工具，還有貸款市場報價利率（LPR）。有消息人士指，人行將加大貨幣政策寬鬆力度，然而是採取步步漸進的方式。

消息人士稱，由於消費者通脹料將放緩，中國央行可能會在本月20日下調LPR利率，並在未來數月下調指標存款利率。另一消息人士表示，應繼續降準減息，但若貨幣政策放鬆力道太強，要擔憂其副作用，若更多資金流入房地產領域，將刺激房地產投機，引發社會問題。

消息人士表示，若更多資金流入房地產領域，將會刺激房地產投機，引發社會問題。（路透社）

政府在財務投資更審慎

消息人士稱，中國領導人已認識到貨幣政策的局限性，將依靠財政刺激促進基礎設施投資及消費，減息將支持政府的支出計劃，人行的擴大注資將有助於銀行、企業買國債。

消息人士稱，中國政府牢記2008至2009年的教訓，將確保投資項目在財務上更穩健。當初的大規模經濟刺激計劃令中國經濟背上了沉重的債務負擔。

人行貨幣政策委員會委員馬駿日前表示，鑑於疫情導致巨大不確定，建議今年不再設定增長目標。但《路透》報道引述消息人士稱，最高領導層仍希望在年度人大會議召開前設定增長目標，儘管低於最初商定的6%左右的目標。

人民銀行和財政部拒回應消息人士言論。