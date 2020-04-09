【持續更新】港股半日升167點　企穩24100點

美國參議員伯尼·桑德斯（Bernie Sanders）退出了總統大選，加上憧憬疫情好轉，隔晚美股造好，道指收漲逾700點。另一邊廂，港股夜期升381點，收報24145點，高水175點。

美股回穩，利好亞股氣氛。《香港01》今日﹙9日﹚繼續關注市況發展。

【12:14】港股半日升167點

港股今早隨美股升勢上揚，恒指中午收市報24137點，升167點；國指中午收市報9755點，升73點，成交額為467.7億元。

滙控（0005）重拾升勢，曾高見40.95元，中午收市報40.7元，升2%；渣打（2888）升3.5%，中午收市報42.55元，保誠（2378）升1.5%，中午收市報101.5元。

銀行股上揚，中銀（2388）升1.7%，中午收市報24.1元，東亞（0023）升2%，中午收市報16.62元，恒生（0011）無升跌，中午收市報137元。

科技股獲追捧，騰訊（0700）升0.8%，中午收市報388.2元，阿里（9988）升0.3%，中午收市報190.6元，美團（3690）升1%，中午收市報97.75元，小米（1810）則逆市下跌0.8%，中午收市報10.1元。

公用股方面，中電（0002）及煤氣（0003）均升1%。

至於業務與歐洲有關的新秀麗（1910），中午收市報7.66元，升12.8；普拉達（1913）升2.8%，中午收市報25.65元，歐舒丹（0973）升4%，長和（0001）升2%。

此外濠賭股及餐飲股今早均上揚，美高梅（2282）升9.5%。

【12:06】澳門向僱員派1.5萬元 新濠半日急彈10%

澳門政府昨日公布第二輪抗疫經濟援助措施，涉及136億元（澳門幣﹒下同），包括向合資格僱員派發1.5萬元，自由職業者派1萬元，企業按僱員人數獲派1.5萬元至20萬元，並多發一次5,000元消費卡。

另外，自由職業者獲上限10萬元銀行貸款的兩年期利息補貼，最高金額為8,000元。此外，澳門政府亦於8月至12月，向所有澳門居民派第2期5,000元的消費補貼。

濠賭股普遍反彈，新濠（2020）半日升10%、澳博（0880）升6.9%、金沙（1928）升近5%、銀娛（0027）升近3.9%。

【11:35】內地股市半日上揚

內地股市高收，上證中午收市報2823點，升8點或0.3%，深成最新報10440點，升54點或0.5%，滬深300指數中午收市報3790點，升10點或0.3%，創業板指數中午收市報1991點，跌27%或1.4%。

【11:25】大家樂明日起恢復晚市 飲食股普遍上揚

大家樂（0341）旗下部分餐廳早前暫停晚市堂食的限期於今天屆滿，旗下大家樂快餐、一粥麵、米線陣及Oliver's Super Sandwiches各分店將於明日（星期五）晚上6時半恢復晚市堂食服務。

加上受惠第二輪防疫抗疫基金推出，大家樂最新升1.6%，報15.28元；大快活（0052）升近3%；翠華（1314）盤中最多漲20%，最新升6.25%；太興（6811）升6.7%。

【10:29】亞股走勢個別 日股跌韓股升

今早亞太區股市走勢個別，日經跌109點，最新報19244點，南韓KOSPI指數最新報1825點，升18點，台灣加權指數最新報10140點，升3點，澳洲ASX 200指數最新報5310點，升103點。

恒指最新報24154點，升183點；國指最新報9750點，升68點。

【10:09】本地清潔股急升

政府推防疫抗疫基金，包括向合資格僱主提供工資補貼。食物環境衞生署外判清潔商莊臣控股﹙1955﹚急升27.5%，報0.58，成交額314萬元。

另一本地清潔及環保股碧瑤綠色﹙1397﹚亦升11.1%，報0.35元，成交額140萬元。

【10:05】港視公布賣口罩詳情 先升後跌

香港電視（1137）昨晚公布由公司生產的口罩銷售詳情，今早曾高見5.29元，升4.5%，惟升勢無法持續，掉頭向下，最新報5.06元，跌1.7%。

阿信屋母公司CEC國際（0759），最新報0.67元，13.6%；四洲（0374）最新報2.8元，無升幅。

【09:35】瑞聲盈警早段挫逾6%

瑞聲（2018）昨日收市後盈警，料今年首季盈利大減最多9成，受到消息拖累，股價早段大跌6.6%，失守40元，最新報39.4元。

同業舜宇（2382）則隨大市上揚，最新報113.9元，升1.5%。

【09:25】內地股市揚不足1%

上證開市報2825點，升10點或0.37%，深成報10453點，升67點或0.65%，滬深300指數報3798點，升18點或0.48%，創業板指數報1981點，升16點或0.84%。

【09:21】港股國指齊高開

港股高開210點，最新報24181點；國指高開84點，報9766點。

騰訊（0700）開市升1.3%，最新報390元，阿里（9988）升0.63%，最新報191.3元，滙控（0005）開市升1.38%，報40.45元，友邦（1299）跌0.49%，最新報71.8元。

【08:44】 日股早段偏軟

日經225指數報19331點，跌22點或0.11%。

道指升逾700點

美國參議員伯尼·桑德斯（Bernie Sanders）退出了總統大選。在疫情引發經濟危機之時，這消息在一定程度上緩解了華爾街的政治擔憂。道指收盤上漲779.71點，報23433.57點；納指漲203.64點，報8090.90點；標普500指數漲90.57點，報2749.98點。