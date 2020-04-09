【持續更新】港股高開210點　重上24100點　瑞聲盈警股價失40元關

美國參議員伯尼·桑德斯（Bernie Sanders）退出了總統大選，加上憧憬疫情好轉，隔晚美股造好，道指收漲逾700點。另一邊廂，港股夜期升381點，收報24145點，高水175點。

美股回穩，利好亞股氣氛。《香港01》今日﹙9日﹚繼續關注市況發展。

【10:09】本地清潔股急升

政府推防疫抗疫基金，包括向合資格僱主提供工資補貼。食物環境衞生署外判清潔商莊臣控股﹙1955﹚急升27.5%，報0.58，成交額314萬元。

另一本地清潔及環保股碧瑤綠色﹙1397﹚亦升11.1%，報0.35元，成交額140萬元。

【10:05】港視公布賣口罩詳情 先升後跌

香港電視（1137）昨晚公布由公司生產的口罩銷售詳情，今早曾高見5.29元，升4.5%，惟升勢無法持續，掉頭向下，最新報5.06元，跌1.7%。

阿信屋母公司CEC國際（0759），最新報0.67元，13.6%；四洲（0374）最新報2.8元，無升幅。

【09:35】瑞聲盈警早段挫逾6%

瑞聲（2018）昨日收市後盈警，料今年首季盈利大減最多9成，受到消息拖累，股價早段大跌6.6%，失守40元，最新報39.4元。

同業舜宇（2382）則隨大市上揚，最新報113.9元，升1.5%。

【09:25】內地股市揚不足1%

上證開市報2825點，升10點或0.37%，深成報10453點，升67點或0.65%，滬深300指數報3798點，升18點或0.48%，創業板指數報1981點，升16點或0.84%。

【09:21】港股國指齊高開

港股高開210點，最新報24181點；國指高開84點，報9766點。

騰訊（0700）開市升1.3%，最新報390元，阿里（9988）升0.63%，最新報191.3元，滙控（0005）開市升1.38%，報40.45元，友邦（1299）跌0.49%，最新報71.8元。

【08:44】 日股早段偏軟

日經225指數報19331點，跌22點或0.11%。

道指升逾700點

美國參議員伯尼·桑德斯（Bernie Sanders）退出了總統大選。在疫情引發經濟危機之時，這消息在一定程度上緩解了華爾街的政治擔憂。道指收盤上漲779.71點，報23433.57點；納指漲203.64點，報8090.90點；標普500指數漲90.57點，報2749.98點。