中國國務院金融委重磅定調　部署五大任務

中國國務院金融穩定發展委員會（金融委）於周二（7日0）召開第二十五次會議，總結近期金融支持疫情防控和經濟社會發展工作進展，部署下一階段重點任務。

第二十五次金融委會議指出，自新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，簡稱新冠肺炎）疫情爆發以來，金融委按照中共中央、國務院關於統籌推進疫情防控和經濟社會發展的決策部署，把支持疫情防控作為當前最重要的工作來抓，先後召開十次會議，確定「穩預期、擴總量、分類抓、重展期、創工具」的工作方針，綜合運用多種政策工具保持流動性合理充裕，堅持股票市場正常開市，拓寬企業低成本融資渠道，針對受疫情影響較大的區域、行業和企業提供差異化金融服務，有效防控疫情，支持復工復產，維護經濟穩定發展大局。

湖北推動安全有序復工復產掃描，3月24日中鐵大橋局的施工人員在作業。（新華社）

會議強調，當前全球經濟增長受到疫情嚴重衝擊，經濟金融發展面臨較大挑戰，中國疫情防控面臨外防輸入、內防反彈的形勢，又處於復工復產的關鍵階段。下一階段，金融委要繼續按照中共中央、國務院決策部署，強化政策落實，紮實推動經濟社會發展秩序恢復常態。

一是加大宏觀政策實施力度，穩健的貨幣政策要更加靈活適度，把支持實體經濟恢復發展放到更加突出的位置。

二是引導信貸資源更多支持受疫情衝擊較大的中小微企業和民營企業。

三是發揮好資本市場的樞紐作用，不斷強化基礎性制度建設，堅決打擊各種造假和欺詐行為，放鬆和取消不適應發展需要的管制，提升市場活躍度。

四是採取多種有效方式加大中小銀行資本補充力度，增強抵禦風險和信貸投放能力。

五是高度重視國際疫情和經濟金融形勢研判應對，防範境外風險向境內傳遞。