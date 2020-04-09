港鐵7月起車費8折　料收入損失16億元　高盛降目標價

港鐵（0066）昨日表示，政府由7月1日起，提供為期6個月的「程程20%車費扣減」，是現時3.3%扣減的加強版。新一輪的支援措施中所涉的收入損失，將由港鐵公司和香港政府共同承擔，政府稍後會向立法會財務委員會申請有關撥款。

港鐵預計，新一輪措施預算收入損失約16億元，實際金額取決於該6個月的實際乘客量。政府會承擔實際總收入損失的一半，及以8億元為上限，其餘收入損失由港鐵承擔。

客運業務佔37%

據港鐵年報，去年總收入545.04億元，按年升1.1%。其中，客運業務收入按年增長2.3%至199億元，佔總收入近37%。

港鐵最新報41.9元，無升幅，成交額為6,470萬元，市值約2,580億元。

港鐵7月減價兩成為期半年。（歐嘉樂攝）

港鐵：整體財務狀況仍然穩健

港鐵指，這次疫情下推出的支援計劃，是現行票價調整機制之外的一次特別票務優惠。雖然公司的交通業務收入嚴重下跌，早前亦為港鐵商場及車站部份商戶提供租金紓緩，公司整體的財務狀況仍然穩健。

高盛：目標價降至51.8元

高盛估計，相信一次性措施對港鐵帶來影響約6億元，料相當於今年純利預測約7%。該行下調今年港鐵核心盈利預測8%，但維持明年反彈55%的預測不變。該行調低對港鐵將目標價由52元調低至51.8元，維持「買入」評級。