【持續更新】聯儲局再出招救市　道指升逾400點　金融股落鑊當炒

投資者對新冠肺炎疫情的緊張感紓緩，帶動亞太區股市普遍上揚，歐洲股市亦承接亞股升勢早段造好。《香港01》將會跟蹤歐美股市最新表現。

【21:50】美匯指數跌穿100

聯儲局再出招，美匯指數跌勢加劇，最新報99.57，跌0.55%，歐元兌美元最新報1.0936，升0.72%，英鎊兌美元升0.72%，最新報1.2472，澳元兌美元升1.16%，最新報0.6302，美元兌日圓最新報108.69，跌0.13%。

【21:43】道指升幅擴大至逾400點

美股升幅擴大，道指升449點或1.9%，最新報23882點，標準普爾指數最新報2796點，升47點或1.7%，納指升106點或1.3%，最新報8197點。

【21:41】金融股彈升 波音又起飛

美國運通升4.9%，波音升4%，高盛升3.8%，埃克森美孚升2.2%，蘋果升1%，摩通升5%。

【21:32】聯儲局再出招 美股早段揚

聯儲局再出招救市，帶動美股早段上揚，道指最新報23690點，升257點或1.1%，標準普爾指數最新報2782點，升32點或1.2%，納指最新報8090點，升203點或2.6%。

【21:11】聯儲局出招 道期升逾400點

美國聯儲局公布其2.3萬億美元貸款計劃，美股期貨上揚，道期升445點或1.9%。黃金價格抽升，紐約期金重上1,700美元大關，最新升2.6%，報1728美元。

【20:58】歐洲三大指數升幅收窄

歐洲股市維持升勢，英國富時指數最新報5755點，升77點或1.4%，德國DAX指數最新報10384點，升51點或0.5%，法國CAC指數最新報4452點，升10點或0.2%，意大利MIB指數最新報17467點，升86點或0.5%，西班牙IBEX指數最新7014點，升62點或0.9%。

【20:35】美三大指數期貨上揚

美國三大指數期貨再次上揚，道指期貨最新報23381點，升136點或0.6%，標普期貨最新報2743點，升8點或0.3%，納指期貨最新報8205點，升16點或0.2%。

【20:32】美國上周新申領失業救濟人數660萬人

美國上周首次申領失業救濟人數660.6萬，預估為550萬，前值為664.8萬。

【18:00】美股三大指數期貨轉跌

道指期貨倒跌約0.2%；納指期貨跌0.4%；標指期貨挫0.3%。歐洲STOXX 600指數同樣由升轉跌，最新挫0.4%；法國CAC指數亦跌0.6%。英國富時指數表現硬淨，升1.4%；德國DAX指數升0.4%。

【16:42】道指期貨升幅收窄

美國三大指數期貨升幅收窄，道指期貨最新報23350點，升104點或0.5%，標普期貨升6點或0.2%，最新報2741點，納指期貨最新報8194點，升5點或0.05%。

【16:39】美匯曾失守100

美匯指數曾失守100，最新報100.05，跌0.07%。美元兌主要貨幣回落，歐元兌美元最新報1.0872，升0.13%，英鎊兌美元最新報1.2397，升0.11%，美元兌瑞士法郎跌0.1%，最新報0.9708，美元兌日圓升0.06%，最新報108.9。

【16:33】油價上揚 紐油彈逾5%

油組及非油組成員今日就減產進行磋商，帶動油價上揚，紐約期油每桶最新報26.43美元，升5.3%；布蘭特期油每桶最新報34.05美元，升3.7%。

金價上揚，紐約期金每盎司最新報1,698.1美元，升13.8美元或0.8%，現貨金每盎司最新報1,656.95美元，升0.66%。

【15:38】道指期貨升幅擴大

美國三大指數期貨升幅擴大，道指期貨升314點或1.4%，最新報23560點，標普期貨最新報2763點，升29點或1.1%，納指期貨最新報8259點，升70點或0.9%。

【15:34】歐洲股市早段上揚

歐洲三大指數上揚，英國富時指數最新報5803點，升127點或2.2%，德國DAX指數最新報10534點，升202點或2%，法國CAC指數最新4532點，升90點或2%，意大利MIB指數最新報17695點，升315點或1.8%，IBEX指數最新報7064點，升112點或1.6%。