傳港鐵高層開會商討削開支　公司回應﹕面對嚴峻考驗要善用資源

新冠肺炎疫情肆虐導致政府宣布學校停課，以及宣布多類行業宣布暫時停業，對香港社會經濟帶來莫大打擊。有傳聞指出，港鐵公司（0066）行政總裁金澤培等管理層，正與經理級員工開會，涉及節省開支。

有關措施包括今年凍結招聘及晉升﹑經理級員工需要清今年年假﹑顧問﹑宣傳及其他第三方開支要減5成，停止海外公幹，及其他間接支出下降8%。

《香港01》向港鐵查詢，公司回應指出，2019 冠狀病毒病疫情持續，如本港其他企業一樣，港鐵亦面對嚴峻考驗，公司亦需要謹慎善用資源，而對外招聘方面會視乎個別情況的人手需要，作審慎考慮。

政府昨日宣布，從今年7月1日起至明年1月1日，港鐵會為客戶提供減車費2成優惠，預料有關措施會對致公司收入減少16億元，政府會承擔一半損失，上限為8億元，餘額由港鐵承擔。

港鐵指出今次疫情推出的支援計劃，為現行票價調整機制之外圴一次特別票務優惠；縱使交通業務收入嚴重下跌，早前亦為港鐵商場及車站部份商戶提供租金紓緩，整體財務狀況仍穩健。

在港鐵公布有關優惠措施後，遭大行輕微下調目標價。高盛估計，相信一次性措施對港鐵帶來影響約6億元，料相當於今年純利預測約7%。該行下調今年港鐵核心盈利預測8%，但維持明年反彈55%的預測不變。該行調低對港鐵將目標價由52元調低至51.8元，維持「買入」評級。