中原十大屋苑首季648宗成交　創三季新高　嘉湖最「旺場」

在中美貿易戰、本地社會運動及新冠肺炎三重夾擊下，本港樓價略為回落，買家已出手執平貨，中原十大藍籌屋苑首季成交創三季新高。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，2020年3月份十大藍籌屋苑的二手買賣合約登記錄得284宗，涉及22.61億元，按月分別上升28.5%及19.5%，創4個月新高。

黃良昇認為，3月份美聯儲兩度減息對本港樓市的影響，將會在4月份反映。（資料圖片）

美國減息無限量寬因素在4月反映

黃良昇稱，由於3月份的登記是反映2月期間的市況，新春後受肺炎疫情擴大影響，2月初二手屋苑交投淡靜，季節性旺市雖被推遲但仍順利來臨，2月下旬大型屋苑買賣轉趨活躍，帶動3月份十大屋苑登記錄得上揚。

他更認為，3月份美國兩度減息及宣布無限量寬，加上環球股大幅波動的影響，將於4月的登記數字中反映。

上車屋苑嘉湖山莊繼續獲買家追捧，今年首季錄112宗成交，成為十大屋苑之首。（資料圖片）

嘉湖山莊首季錄112宗成交

至於2020年第一季十大藍籌屋苑的二手買賣合約登記錄得648宗，總值53.24億元，較2019年第四季分別上升1.4%及3.8%，創三個季度新高，反映樓價調整及本港低息環境持續，吸引買家入市，刺激首季傳統屋苑交投輕微增加。

當中以嘉湖山莊錄得最多買賣登記，首季錄112宗，總值5.98億元；其次是沙田第一城，錄88宗，總值4.91億元。