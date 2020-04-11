美國全國商業經濟協會調查：美國經濟已衰退

美國全國商業經濟協會4月10日發佈的經濟學家調查顯示，由於新冠疫情令經濟活動嚴重受限，美國經濟已步入衰退。

受訪經濟學家的預測中位數顯示，按年率計算，2020年第一季度美國實際國內生產總值（GDP）收縮2.4%，第二季度將繼續大幅收縮26.5%；第三季度，美國實際GDP將温和增長2%，第四季度繼續增長5.8%。

調查顯示，經濟學家預計美國失業率將從第一季度3.8%的平均水平跳升至第二季度的12%，第三季度和第四季度將分別回落至10.5%和9.5%。經濟學家還預計第二季度平均每月美國非農部門將損失458萬個就業崗位。

新冠病毒肺炎在美國蔓延，圖為美國紐約曼哈頓一片冷清。（新華社）

雖然就業市場疲軟將拖累美國消費開支，但由於消費者將繼續購買必需品，美國個人消費開支不會轉向負增長。經濟學家預計美國實際個人消費支出增幅將從第一季度的1.7%降至第二季度的0.8%，第三季度和第四季度將略微回升到1%和1.2%。

美國全國商業經濟協會主席亨特（Konstanz Hunter）表示，2020年上半年美國經濟將繼續萎縮，但受訪經濟學家對美國經濟在下半年恢復增長持樂觀態度。她表示，儘管當前美國就業市場形勢嚴重惡化，但在財政和貨幣政策支持下，預計2020年年底前美國就業市場將逐步改善，受訪經濟學家預計美聯儲將把聯邦基金利率維持在接近零的水平直到2021年。

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