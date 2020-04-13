【持續更新】亞股普遍低收　日股全日跌346點　失守19000點

今日港股因復活節假期而休市，中﹑日及韓國等區內多個地區股市則繼續開市交易。雖然多個產油國已就5月減產達成協議，今日對區內股市未見帶來太大刺激作用。《香港01》會為讀者跟進區內股市最新表現。

【14:21】日股全日跌逾300點

日本股市全日跌346點或1.8%，收市報18999點，南韓KOSPI指數最新報1827點，跌33點或1.8%，台灣加權指數收市報10099點，跌58點或0.6%。

【13:14】日股跌幅擴大至逾200點

日本股市跌幅擴大，最新報19111點，跌234點或1.1%，南韓KOSPI指數最新報1843點，跌17點或1%，台灣加權指數最新報10123點，跌31點或0.31%。

【11:44】南韓股市跌1%

日經指數最新報19200點，跌142點或0.7%，南韓KOSPI指數最新報1843點，跌18點或1%，台灣加權指數最新報10157點，跌不足1點。

【11:37】美三大指數期貨跌幅擴大

美國三大指數期貨跌幅擴大，道指期貨跌311點或1.3%，最新報23306點，標普期貨最新報2740點，跌39點或1.4%，納指期貨最新報8108點，跌119點或1.5%。

【11:34】上證半日跌9點 創業板挫逾1%

內地股市半日低收，上證中午收市報2787點，跌9點或0.3%，深成中午收市報10251點，跌47點或0.5%，滬深300指數中午收市報3759+點，跌9點或0.3%，創業板指數中午收市報1925點，跌24點或1.2%。

【10:17】油價上揚紐油彈5%

產油國就下月減產達成協議，紐約期油每桶最新報23.97美元，升5.3%；布蘭特期油最新報32.87美元，升4.4%。

金價回落，紐約期金每盎司最新報1,732.2美元，跌1.2%，現貨金最新報1,681.4美元，跌0.9%。

【10:13】美匯指數跌 最新報99.47

美匯指數下跌，最新報99.47，跌0.05%，美元兌多種主要貨幣回落，美元兌日圓最新報108.11，跌0.33%，英鎊兌美元最新報1.2465，升0.08%，美元兌加元最新報1.3952，跌0.03%，歐元兌美元最新報1.0928，跌0.08%。

【10:09】美三大指貨期貨向下

美國三大指數期貨向下，道指期貨最新報23381點，跌236點或1%，標指期貨最新報2749點，跌30點或1.1%，納指期貨最新報8137點，跌90點或1.1%。

【09:59】亞股早段表現疲弱

日本股市早段曾跌逾百點，最新報19271點，跌74點或0.4%，上證指數最新報2780點，跌16點或0.6%，台灣加權指數最新報10132點，跌26點或0.3%，南韓KOSPI指數最新報1850點，跌11點或0.6%。