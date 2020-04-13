【新冠肺炎】南韓經濟飽受疫情衝擊　外資淨流出額3月創新高

南韓經濟正遭受新型冠狀病毒肺炎帶來的巨大衝擊，外資將資金移出當地股市。南韓多數居民對經濟前景悲觀。

韓國金融監督院當地時間4月13日表示，受新冠疫情擴散影響，境外投資者3月淨賣出13.45萬億圜（韓圜‧下同）的南韓股票，創下韓股單月資金淨流出新高。

按地區來看，美國投資者淨賣出額最大，為5.5萬億圜，其次是英國（1.9萬億圜），盧森堡和開曼群島（各1.7萬億圜）、法國（8,000億韓圜）。相反，瑞士和沙特阿拉伯分別淨買入5,000億韓圜，馬來西亞買入2,000億韓圜。

韓國疫情尚未得到完全控制。圖為，在韓國大邱慶北大學醫院，醫護人員轉送患者。（新華社）

另據《韓聯社》報道，麥肯錫諮詢公司發佈的一項調查結果顯示，四分之三的韓國消費者認為，新冠肺炎疫情給國內經濟造成的衝擊將持續半年以上，僅四分之一的消費者認為經濟會在2個月至3個月內恢復至疫情以前的水平。

此外，南韓關税廳（海關）當地時間4月13日發佈的數據顯示，4月前10天出口按年減少18.6%，至122億美元。開工日數（8.5天）按年持平，日均出口額同樣減少18.6%。

從出口項目來看，半導體（-1.5%）、乘用車（-7.1%）、石油製品（-47.7%）、無線通信設備（-23.1%）、汽車零部件（-31.8%）出口均低迷不振。從出口對象國來看，面向中國（-10.2%）、美國（-3.4%）、歐盟（-20.1%）、越南（-25.1%）、日本（-7%）、中南美（-51.2%）和中東地區（-1.2%）的出口均出現減少。

同期，進口額按年減少13%，為146億美元，貿易逆差約為24億美元。從進口項目來看，信息通信設備和天燃氣進口分別增加8.5%和4.1%，原油、半導體、機械類、煤炭進口分別減少18%、5.4%、11.9%和40.7%。從進口來源地來看，從美國（-22.4%）、歐盟（-20.9%）、日本（-15.2%）和中東地區（-11.9%）的進口均減少。