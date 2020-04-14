【持續更新】亞區普遍上揚　日股勁升近600點　內地創業板抽升3%

多個產油國達成每日約1000萬桶的減產協議，惟減幅較市場預期少，加上投資者仍關注疫情發展，以至其對經濟的影響，隔晚道指仍要跌逾300點。另一邊廂，避險資產黃金價格再創七年新高，紐約期金收報1,761.4美元，升8.6美元或0.5%。

港股今日﹙14日﹚長假期後開市，表現受關注。

【15:04】上證重上2800點

內地股市高收，上證收市報2827點，升44點或1.6%，深成收市報10475點，升252點或2.5%，滬深收市報3825點，升72點或1.9%，創業板指數收市報1985點，升62點或3.2%。

【14:38】日股高收曾重上19700點

日本股市高收，曾高見19705點，收市報19638點，升595點或3.1%，南韓KOSPI指數收市報1857點，升31點或1.7%，台灣加權指數收市報10332點，升233點或2.3%，澳洲ASX 200指數收市報5488點，升1.9%。

恒指最新報24486點，升186點；國指最新報9870點，升59點。

【14:32】合併消息傳出 中信証券及中信建投証券齊抽升

外電引述知情人士指，中國考慮合併中信証券﹙6030﹚及中信建投証券﹙6066﹚。受消息帶動，中信建投証券大升8.1%，中信証券則升4.1%。

【13:45】道指期貨升377點

美國三大指數期貨升勢持續，道指期貨升377點或1.6%，最新報23686點，標普期貨最新報2801點，升42點或1.5%，納指期貨升138點或1.7%，最新報8466點。

恒指最新報24529點，升228點；國指升72點，最新報9883點。

【12:04】港股半日升157點

恒指半日升157點，中午收市報24457點；國指中午收市報9859點，升48點，成交額為585.5億元。

滙控（0005）中午收市報41.6元，升1.5%，渣打（2888）升2.5%，中午收市報44.45元，東（0023）升1.9%，中午收市報17.16元，中銀（2388）升1.7%，中午收市報24.55元。

科技股方面，騰訊（0700）升1%，中午收市報395.2元，阿里（9988）升2.8%，中午收市報197元，美團（3690）跌1.4%，中午收市報95.85元，小米（1810）跌1%，中午收市報10.04元。

手機設備股向下，舜宇（2382）跌2.8%，中午收市報109.3元，瑞聲（2018）跌3.2%，中午收市報39.15元，通達（0698）則跑贏同業，升3.9%，中午收市報0.53元。

至於美國有廠房關閉的萬洲（0288），半日跌2.9%，中午收市報7.59元。

金價上揚成金礦股上升動力，招金（1818）升4.4%，中午收市報8.54元，山東黃金（1787）升5.7%，中午收市報21.45元。

【11:36】內地股市半日高收

內地股市半日高收，上證重上2800點，中午收市報2801點，升18點或0.7%，深成中午收市報10350點，升127點或1.3%，滬深300中午收市報3786點，升33點或0.9%，創業板指數中午收市報1957點，升34點或1.8%。

恒指曾收復24500點，最新報24452點，升152點或0.6%；國指最新報9857點，升46點。

【10:58】美三大數期貨升幅擴大

美股三大指數期貨升幅持續擴大，道指期貨升308點或1.3%，最新報23617點，標普期貨最新報2795點，升36點或1.3%，納指期貨升8455點，升128點或1.5%。

【10:55】日股升幅擴大至380點

日本股市升幅擴大，最新報19423點，升380點或2%，澳洲ASX 200指數最新報5430點，升43點或0.8%，台灣加權指數最新報10291點，升191點或1.9%，南韓KOSPI指數最新報1856點，升30點或1.7%。

恒指最新報24494點，升194點；國指升64點，最新報9875點。

【10:17】港股升幅擴大至近百點

港股升幅擴大，最新報24396點，升96點；國指最新報9836點，升25點。

【10:15】美股期貨上揚 道指期貨升逾200點

美國三大指數期貨上揚，道指期貨最新報23543點，升234點或1%，標普期貨最新報2786點，升27點或1%，納斯期貨升102點或1.2%，最新報8429點。

【09:44】減產力度不足 「三桶油」捱沽

多國產油國同意每日減產約1000萬桶原油，惟數量較預期少，「三桶油」捱沽。中海油﹙0883﹚跌1.5%；中石油﹙0857﹚跌0.7%；中石化﹙0386﹚跌0.3%。

【09:43】萬洲美國廠房關閉 挫7%

萬洲（0288）旗下史密斯菲爾德在美國南達科他州廠房，因有逾200名員工確診新冠肺炎而關閉清潔，受此消息拖累，股價明顯受壓，最新報7.27元，跌7%。

【09:38】金價上揚 金礦股爆上

金價創自2012年11月以來新高，金礦股今早上揚，招金（1818）抽升5%，最新報8.59元，中國黃金（2099）升5.9%，最新報4.47元，紫金（2899）升3.5%，最新報3.23元。SPDR金ETF（2840）升2.9%，最新報1,251元。

IT（0999）於上周四晚發盈警，料截至2月底的財年錄不少於3億元虧損，最新報1.26元，跌1.6%；至於預告首季盈利最多按年大跌93%的比亞迪（1211），則升2%，最新報41.3元。

【09:27】港股高開47點

港股假期後復市，今早高開47點，報24347點；國指高開28點，最新報9839點。

滙控（0005）平開，報41元；騰訊（0700）高開1.2%，最新報396元。

【09:05】日股早段向好

日經225指數升199點或1.05%，報19243點。