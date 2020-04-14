【持續更新】道指期貨揚逾200點　恒指升近百點　金礦股爆上

多個產油國達成每日約1000萬桶的減產協議，惟減幅較市場預期少，加上投資者仍關注疫情發展，以至其對經濟的影響，隔晚道指仍要跌逾300點。另一邊廂，避險資產黃金價格再創七年新高，紐約期金收報1,761.4美元，升8.6美元或0.5%。

港股今日﹙14日﹚長假期後開市，表現受關注。

【10:17】港股升幅擴大至近百點

港股升幅擴大，最新報24396點，升96點；國指最新報9836點，升25點。

【10:15】美股期貨上揚 道指期貨升逾200點

美國三大指數期貨上揚，道指期貨最新報23543點，升234點或1%，標普期貨最新報2786點，升27點或1%，納斯期貨升102點或1.2%，最新報8429點。

【09:44】減產力度不足 「三桶油」捱沽

多國產油國同意每日減產約1000萬桶原油，惟數量較預期少，「三桶油」捱沽。中海油﹙0883﹚跌1.5%；中石油﹙0857﹚跌0.7%；中石化﹙0386﹚跌0.3%。

【09:43】萬洲美國廠房關閉 挫7%

萬洲（0288）旗下史密斯菲爾德在美國南達科他州廠房，因有逾200名員工確診新冠肺炎而關閉清潔，受此消息拖累，股價明顯受壓，最新報7.27元，跌7%。

【09:38】金價上揚 金礦股爆上

金價創自2012年11月以來新高，金礦股今早上揚，招金（1818）抽升5%，最新報8.59元，中國黃金（2099）升5.9%，最新報4.47元，紫金（2899）升3.5%，最新報3.23元。SPDR金ETF（2840）升2.9%，最新報1,251元。

IT（0999）於上周四晚發盈警，料截至2月底的財年錄不少於3億元虧損，最新報1.26元，跌1.6%；至於預告首季盈利最多按年大跌93%的比亞迪（1211），則升2%，最新報41.3元。

【09:27】港股高開47點

港股假期後復市，今早高開47點，報24347點；國指高開28點，最新報9839點。

滙控（0005）平開，報41元；騰訊（0700）高開1.2%，最新報396元。

【09:05】日股早段向好

日經225指數升199點或1.05%，報19243點。