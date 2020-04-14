【持續更新】道指期貨升幅收窄　技術因素致德股暫停交易

亞太區股市普遍上揚，其中日股勁升近600點。歐洲股市長假期後重開，承接亞太股市升勢，早段上揚，預料今日歐美股市可擁有較佳表現。

【18:53】歐股升幅收窄

德國法蘭克福證券交易所指出，因技術問題，德國DAX指數暫停交易。

英國富時指數最新報5822點，跌20點或0.4%，法國CAC指數最新報4504點，跌3點或0.06%，意大利MIB指數最新報17652點，升30點或0.2%，西班牙IBEX指數最新報7111點，升42點或0.6%。

【18:49】美三大指數升幅收窄

美三大指數期貨升幅收窄，道指期貨升264點或1.1%，最新報23573點，標普期貨最新報2785點，升26點或1%，納指期貨最新報8437點，升110點或1.3%。

【16:40】美元兌多種貨幣向下

美匯指數偏軟，最新報99.33，跌0.01%。美元兌多種貨幣均下跌，歐元兌美元最新報1.0918，升0.04%，英鎊兌美元最新報1.2557，升0.34%，澳元兌美元升0.19%，最新報0.6394，美元兌日圓跌0.16%，最新報107.6，美元兌加元跌0.07%，最新報1.3894。

【16:35】美三大指數期貨上揚

美國三大指數期貨上揚，道指期貨升275或1.2%，收市報23584點，標普期貨最新報2786點，升27點或1%，納指期貨最新報8434點，升107點或1.3%。

【16:30】歐股假期後普遍上揚

德國DAX指數最新報10678點，升113點或1%，法國CAC指數最新報4523點，升17點或0.4%，英國富時指數最新報5816點，跌25點或0.4%，意大利MIB指數最新報17762點，升137點或0.8%，西班牙IBEX指數最新報7155點，升84點或1.2%。