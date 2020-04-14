【持續更新】道指重上24000點　亞馬遜破頂　Tesla升穿700美元

美股三大指數上升，道指升逾600點，重返24000點水平。科技股領軍大市，亞馬遜破頂高見2264.831美元；Tesla大升13%，升穿700美元，最高見741.73美元。

【22:46】跟誰學曾跌逾9% 被狙擊虛構70%收入

再有中概股被沽空機構狙擊，跟誰學（GSX）股價曾大跌逾9%。著名調查機構香櫞今日在社交媒體上表示，認為該公司高達70%的營收是虛構的，跟誰學應該被停牌調查。不過，跟誰學股價一度轉升，現跌逾1%。

【22:20】道指升逾600點 重返24000點 Tesla大升13%

美股升幅持續擴大，道指升近650點，重返24000點樓上；納指升逾3.4%，報8473點；標指升2.9%，報2842點。

科技股領軍大市，Tesla大升近13%，報734美元。亞馬遜破頂後升幅擴大，最多升逾4%，高見2264美元。蘋果升4.5%、微軟及谷歌升逾3%。

【21:30】道指開市升逾400點 亞馬遜破頂

美股三大指數開市上揚，道指升逾400點或1.8%，報23812點；標指升近50點或1.7%，報2810點；納指升逾150點或1.9%，報8346點。

科技股繼續上升，昨日大升逾6%的亞馬遜破頂，高見2206.5美元；蘋果公司、微軟、谷歌同升約2%；昨日升7%的Netflix持平，現升0.4%，報398.51美元；Tesla升逾8%，穿700美元關。

【21:14】道指期貨升逾400點

美國三大指數期貨升幅擴大，道指期貨最新報23723點，升414點或1.8%，標普期貨最新報2807點，升48點或1.8%，納指期貨最新報8496點，升169點或2%。

【21:11】德國股市重新交易

德國股市重新交易，DAX指數最新報10683點，升118點或1.1%，法國CAC指數最新報4529點，升22點或0.5%，英國富時指數最新報5799點，跌43點或0.74%，意大利MIB指數最新報17721點，升99點或0.6%，西班牙IBEX指數最新報7125點，升54點或0.8%。

【18:53】歐股升幅收窄

德國法蘭克福證券交易所指出，因技術問題，德國DAX指數暫停交易。

英國富時指數最新報5822點，跌20點或0.4%，法國CAC指數最新報4504點，跌3點或0.06%，意大利MIB指數最新報17652點，升30點或0.2%，西班牙IBEX指數最新報7111點，升42點或0.6%。

【18:49】美三大指數升幅收窄

美三大指數期貨升幅收窄，道指期貨升264點或1.1%，最新報23573點，標普期貨最新報2785點，升26點或1%，納指期貨最新報8437點，升110點或1.3%。

【16:40】美元兌多種貨幣向下

美匯指數偏軟，最新報99.33，跌0.01%。美元兌多種貨幣均下跌，歐元兌美元最新報1.0918，升0.04%，英鎊兌美元最新報1.2557，升0.34%，澳元兌美元升0.19%，最新報0.6394，美元兌日圓跌0.16%，最新報107.6，美元兌加元跌0.07%，最新報1.3894。

【16:35】美三大指數期貨上揚

美國三大指數期貨上揚，道指期貨升275或1.2%，收市報23584點，標普期貨最新報2786點，升27點或1%，納指期貨最新報8434點，升107點或1.3%。

【16:30】歐股假期後普遍上揚

德國DAX指數最新報10678點，升113點或1%，法國CAC指數最新報4523點，升17點或0.4%，英國富時指數最新報5816點，跌25點或0.4%，意大利MIB指數最新報17762點，升137點或0.8%，西班牙IBEX指數最新報7155點，升84點或1.2%。