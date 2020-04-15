【持續更新】道指期貨跌逾400點　紐約期油曾低見19.21美元

國際油價再次下跌，亞太區股市亦普遍低收，歐洲股市早段普遍承接亞太區股市跌勢，預料今日歐美股市回吐難免。

【17:06】美三大指數跌逾1%

美國三大指數期貨紛紛向下，道指期貨最新報23462點，跌417點或1.8%，標普期貨最新報2791點，跌51點或1.8%，納指期貨最新報8571點，跌121點或1.4%。

【17:03】歐洲三大指數早段向下

歐洲股市早段下跌，英國富時指數最新報5678點，跌116點或2%，德國DAX指數最新報10486點，跌209點或2%，法國CAC指數最新報4445點，跌78點或1.7%，意大利MIB指數最新報17222點，跌335點或1.9%，西班牙IBEX指數最新報6939點，跌169點或2.4%。

【16:59】金價回落 現貨金報1711.9美元

金價回落，現貨金每盎司最新報1,711.9美元，跌15.07美元或0.9%；紐約期金每盎司最新報1,736.2美元，最新報32.7美元，跌1.9%。

國際油價仍處於弱勢，紐約期油每桶曾低見19.21美元，最新報19.5美元，跌2.88%；布蘭特期油每桶曾低見27.98美元，最新報28.38美元，跌4.1%。