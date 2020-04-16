路透社：美國反對IMF無條件向中國與伊朗提供資金支持

英國路透社報道，在新冠肺炎（COVID-19）對全球經濟造成衝擊之際，有兩位了解國際貨幣基金組織（IMF）審議情況的消息人士表示，美國政府不希望伊朗與中國「無條件地」獲得數十億美元的資金支持，而這可能會對全球抗疫工作造成不利影響。

消息人士還指出，委內瑞拉雖然也將從IMF那裏獲得一筆資金援助，但馬杜羅（Nicolas Maduro）政府可能無法獲得這筆資金的使用權，此外印度也反對IMF向各成員國提供特別提款權，但原因目前不明。

對此報道指出，IMF準備將通過向189個成員國提供特別提款權 （Special Drawing Rights）的方法支持全球抗疫工作，此舉類似於一國央行向本國注入新的資金並且得到了多國財長、經濟學家以及非營利組織的支持，不過美國是該組織最大股東之一。

IMF成立於1945年，與世界銀行並稱為全球兩大金融機構，其總部位於美國華盛頓特區。（Reuters）

據瞭解，IMF在4月14日發佈的《世界經濟展望》報告中將今年全球經濟增長率預期下調至負3.0％，此舉意味着全球經濟今年將損失至少5萬億美元。

另據美國約翰斯霍普金斯大學公布的統計數據顯示，截至目前全球累計確診新冠肺炎病例數為2,056,055例，其中134,178例死亡。土耳其、巴西、俄羅斯、印度、巴基斯坦、墨西哥等國的累計確診病例曲線較為堪憂。