【持續更新】港股失守24000點　半日跌近200點

紐約期油曾穿20美元一桶，加上美國3月零售跌幅為有紀錄以來最差，道指收市挫逾400點。至於港股夜期，收報24014點，跌38點，低水131點。

【12:05】恒指半日跌近200點

港股半日跌近200點，失守24000點，恒指中午收市報23954點，跌190點；國指中午收市報9667點，跌56點。

銀行股表現疲弱，滙控（0005）再次失守40元，中午收市報39.6元，跌2.5%；渣打（2888）跌3.6%，中午收市報39.4元，中銀（2388）跌1.7%，中午收市報23.75元，恒生（0011）跌0.9%，中午收市報135.9元。

騰訊（0700）則企穩400元，中午收市報400.6元，升1.4%，阿里（9988）升1.5%，中午收市報200.8元，美團（3690）中午收市報98.9元，升1.1%，小米（1810）則逆市下跌，中午收市報10.36元。

【11:47】華和控股破頂後暴瀉

昨日破頂的半新股華和控股﹙9938﹚，今日突然「變臉」，現挫86.6%，報0.375元。該集團為外牆工程承判商，今年1月17日以招股價0.5元上市。

【11:33】上證重上2800點

內地股市普遍向下，上證中午收市報2806點，跌4點或0.2%，深成中午收市報10391點，跌266點或0.3%，滬深300中午收市報3782點，跌14點或0.4%，創業板指數中午收市報1987點，升10點或0.5%。

【11:30】美三大指數期貨下跌

美國三大指數期貨下跌，道指期貨跌181或0.8%，最新報23210點，標普期貨最新報2752點，跌22點或0.8%，納指期貨跌63點或0.7%，最新報8530點。

【09:46】油金反彈 布油升3.2%

油價反彈，紐約期油每桶最新報20.45美元，升2.9%；布蘭特期油最新報28.58，升3.2%。

金價方面，紐約期金每盎司最新報1,746美元，升0.33%；現貨金每盎司最新報1,716.45美元，跌0.03%。

【09:38】恒指失守24000點

恒指最新報23983點，跌161點；國指最新報9680點，跌44點。

【09:35】長生科急升逾一成 分銷新冠病毒測試劑

長江生命科技﹙0775﹚急升12.8%，報1.06元，成交額2,610萬元。集團昨宣布，已與新加坡Biolidics Limited簽訂協議，分銷以血清學診斷為基礎的新型冠狀病毒肺炎快速檢測試劑盒。

銀行股表現疲弱，滙控（0005）跌2.7%，再次失守40元，最新報39.5元；渣打（2888）跌4.5%，最新報39元，東亞（0023）跌0.1%。

內銀股方面，建行（0939）跌0.6%，最新報6.17元，中行（3988）跌0.7%，最新報2.96元。

【09:29】內地股市低開 上證跌12%

內地股市今早低開，上證最新報2798點，跌12點或0.5%，深成最新報10361點，跌55點或0.5%，滬深300最新報3777點，跌19點或0.5%，創業板指數最新報1970點，跌6點或0.3%。

港股今早﹙16日﹚開市能否守住24000點大關，成市場焦點。

恒指開市挫119點或0.5%，報24025點；國指開市挫54點或0.56%，報9670點。大市成交22億元。

【09:03】日股挫逾300點

日經225指數今早偏軟，現報19221點，挫328點或1.68%。