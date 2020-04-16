陳德霖：香港抗疫做得不錯　不評論「滙控失息」

「新冠肺炎」疫情持續，全球經濟大面積停擺，金管局前總裁陳德霖接受本地報章訪問時認為，香港對抗疫情方面做得不錯，對於政府推出多輪抗疫基金，支援經濟及保就業，但社會仍有不少批評聲音，他形容儲備是「養兵千日，用在一朝」，但要爭取市民信心，否則令政府工作事倍功半。

他提到，金融機構最重要是維持穩定，極端惡劣環境下，就算企業有前景，若資金鏈斷裂，市況未好轉就已經倒閉，因此保障資金鏈可讓企業有喘息空間，「才有望捱到出頭天」。

樓市方面，他認為現時業主持貨能力較1997年強，當年樓市過度槓桿，結果樓價下跌，負資產湧現，市民因欠債率太高，只能割價放售以減低損失，結果加劇樓市跌勢；他繼續過去的作風，不評論未來樓市走向，但認為住宅供應不多，樓價急跌亦未必是好事。

陳德霖（右）去年宣布退休，由余偉文（左）接任金管局總裁一職。（資料圖片）

全球化是經濟復甦的出路

不過他指出，這次疫情對經濟的損害較「沙士」及金融海嘯來得嚴重，但認為全球化是未來經濟復甦的出路，尤其是亞洲區域經濟合作，能較快提振經濟，因此他建議研究設立區域數碼貨幣，促進區內貿易。

訪問中亦有提及他的近況，陳德霖指退休後仍然喜愛行山，但由於疫情影響，退休後到外地旅行的計劃暫時未能實行。至於近年多位高官退休後，都加盟私人機構，他指大部分外國公司都因疫情停工或在家工作，笑言該類公司未有時間四出找人，似是暗示未有獵頭公司接觸他。

至於多次被傳為下屆特首人選之一，他表示不評論市場傳聞及揣測，當務之急是抗疫。

早前滙豐（00005）聽從英倫銀行建議連續四季不派息，令小股東怨聲載道，陳德霖認為自己不適宜評論滙豐不派息事件，但強調自己沒有買股票，也沒有買滙豐。