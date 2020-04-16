中國3月38城新房價格按月上漲　一線城市兩升一持平

中國國家統計局數據顯示，中國3月70大中城市中有38城新建商品住宅價格按月上漲，2月為21城。

中國國家統計局數據顯示，3月，一二三線城市新建商品住宅銷售價格按月漲幅略有擴大，二手住宅銷售價格按月微漲。一二三線城市新建商品住宅銷售價格按年漲幅回落，二手住宅銷售價格僅一線城市漲幅微擴。

以下為中國國家統計局城市司首席統計師孔鵬解讀，3月份商品住宅銷售價格變動情況。

3月份，隨着中國新型冠狀病毒肺炎疫情防控形勢持續向好，生產生活秩序加快恢復，因疫情積壓的住房需求呈現出逐步釋放的勢頭，70個大中城市房地產市場價格出現微漲，但總體較為穩定。

調控依然是中國房地產市場的主旋律。（新華社）

一、一二三線城市新建商品住宅銷售價格按月漲幅略有擴大，二手住宅銷售價格按月微漲。

3月份，初步測算，4個一線城市新建商品住宅銷售價格按月由上月持平轉為上漲0.2%，但漲幅比1月份回落0.2個百分點。其中，北京持平，上海和深圳分別上漲0.1%和0.5%，廣州下降0.5%。二手住宅銷售價格按月上漲0.5%，漲幅比上月擴大0.3個百分點，與1月份相同。其中，北京、上海和深圳分別上漲0.2%、0.3%和1.6%，廣州下降0.2%。

31個二線城市新建商品住宅銷售價格按月上漲0.3%，漲幅比上月擴大0.2個百分點，比1月份擴大0.1個百分點；二手住宅銷售價格按月在連續兩個月持平後上漲0.2%。受疫情影響，武漢新建商品住宅和二手住宅均無成交，銷售價格視為沒有變動（按月指數為100，下同）。

35個三線城市新建商品住宅銷售價格按月上漲0.2%，漲幅比上月擴大0.1個百分點，比1月份回落0.2個百分點，襄陽無成交；二手住宅銷售價格按月由上月下降0.1%轉為上漲0.1%，漲幅比1月份回落0.1個百分點。

二、一二三線城市新建商品住宅銷售價格按年漲幅回落，二手住宅銷售價格僅一線城市漲幅微擴。

3月份，初步測算，一線城市新建商品住宅銷售價格按年上漲3.3%，漲幅比上月回落0.2個百分點；二手住宅銷售價格按年上漲2.4%，漲幅比上月擴大0.2個百分點。二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年分別上漲5.8%和2.5%，漲幅比上月分別回落0.4和0.5個百分點，均連續11個月回落。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年分別上漲5.3%和2.8%，漲幅比上月分別回落0.6和0.5個百分點，均連續12個月相同或回落。