《CNBC》﹕美國助中小企紓困計劃獲130萬個申請　涉資2960億美元

美國經濟明顯受到新冠肺炎疫情衝擊，為紓緩企業及市民困難，當地政府推出多項措施以刺經濟，有報道指出，其中用以協助中小企抗疫紓困的薪酬保障計劃（PPP），已經批准逾130萬個申請，涉及金額2,960億美元（約2.308萬億元），相當於項目規模的85%。

消息人士指出，若無新資金，PPP計劃即日將耗盡3,490億美元限額；財政部要求國會加批2,500億元支援PPP，惟國會未有批出審批時間表。

財政部及小型企業管理局（SBA）並無披露PPP資金分配細節，有數據顯示，每宗申請平均獲得的貸款金額為24萬元。

亞特蘭大聯儲總裁﹕5月為企業生存關鍵時刻

另一方面，亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克指出，不少企業最早在下月會面生死存亡，促請政府及銀行迅速提供援助，避免企業破產湧現。

他指出5月為重大月份，企業現金流問題或轉化及轉移成償付能力問題，關係到企業能否生存，聯儲局正積極行動，試圖在危機期間提供過渡貸款。他指出看到並聽到合貸挑戰逐漸普遍及尖銳，市場需求大幅下降，現金流非常低，企業以更快速度消耗儲備。

他指出聯儲局及其他監管機構已向銀行指出，若以重組方式來協助備受疫情威脅的企業，不會受懲罰，目的是希望讓更多關鍵企業能生存下來。