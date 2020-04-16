《日經新聞》：全球奢侈品牌正在告別香港市場

《日本經濟新聞》報道，去年受香港反修例遊行影響的全球奢侈品廠商近期在香港加速關閉品牌店，此舉意味着這座無需繳納進口關税﹑且作為外國遊客人數最多的世界級旅遊城市，如今正面臨失去吸引力的最大危機。

報道稱，自從路易威登（LV）在今年1月關閉位於香港時代廣場的旗艦店後，包括普拉達（PRADA）、瓦倫蒂諾（Valentino）、浪琴（LONGINES）在內的多家奢侈品廠商也相繼關閉了若干家在港門店，此外頗受消費者青睞的飾品商「周大福」與化粧品商「莎莎」均計劃未來將關閉在鬧市區15家至30家門店。

香港政府預計2019年香港GDP下跌1.2%，這是自2009年以來首次出現年度負增長。（AP）

租金高企致品牌撤離

對此有多名業內人士指出，長期持續的遊行活動和本次新冠肺炎疫情是導致奢侈品牌關店的主要原因，而自從香港政府今年2月收緊入境限制後，關店的趨勢變得更加明顯。

另外租金高企也是導致奢侈品店關閉的重要原因，因為根據當地媒體報道與市場研究機構的調查結果顯示，路易威登每月在香港市場須支付500萬元的租金，普拉達則須支付900萬元，而銅鑼灣購物區的租金為全球最高並且是日本銀座購物區兩倍以上。

至於香港市場奢侈品業的未來，有來自市場研究公司桑福德•伯恩斯坦（Sanford C.Bernstein）的分析師表示，如果未來中國內地遊客數量無法恢復，那麼奢侈品廠商就沒有在香港保持10家至12家門店的必要，保留4家至6家門店較為合適。

不過報道指出，即便未來疫情得以平息，香港仍有可能爆發像去年那樣的遊行，因此就像業內人士所說，「2020年香港仍然會面臨強勁逆風」，此外作為赴港遊客另一旅遊目標的澳門也會經受損失。