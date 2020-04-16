交銀洪灝：技術反彈到關鍵位置　建基疫情的經濟預測都不靠譜

美國公布一連串令人驚嚇的經濟數據，3月零售銷售按月跌創紀錄的8.7%，工業產值亦下降6.3%，為1946年以來最差。

交銀國際研究部主管洪灝發表報告，指美國新冠病毒疫情的曲線似乎開始平坦化，惟昨晚標指的技術反彈也在2800點附近遇到阻力，在運行到一個月的高位後開始回調，是技術反彈中的關鍵位置。

他指，這種情況和中國市場2月時對於疫情的反應基本一致，當時A股在新增確診曲線見頂前開始強勢技術反彈，但在經濟數據逐漸顯示疫情對於經濟超預期的影響後見頂回落。

任何建立於疫情的預測都不靠譜

洪灝表示，很多經濟學家在期待美國經濟「V型反彈」，並期待5月開始逐步實施隔離解禁，但現在人們對病毒仍未有詳盡了解，故「任何建立於疫情預測基礎上的經濟預測，其實都不怎麼靠譜」。

他續指，很多人認為疫情會有所謂「報復式消費」，從而拉動V型反彈，但在昨夜一系列破紀錄的數據中，只有一項數據一枝獨秀，就是美國的食品雜貨銷量暴漲了近30%。他指，短短幾個星期，美國失業情況已比大蕭條還差，美國幾間大銀行作出幾十億美元的壞帳撥備，在這麼悲觀的情緒和家裡存貨充足的環境裡，不知是否存在報復式消費的條件。

洪灝早前在節目中指「一定好多金融公司、對沖基金爆倉」，造型引起網民討論。（香港開電視截圖）

疫情暴露社會結構嚴重扭曲

洪灝說，疫情暴露社會結構的嚴重扭曲，社會底層的人倍受衝擊，雖然聯儲局和全球央行極力放水，但不能解決結構性問題。他舉例，美國的中小企業管理委員會SBA在不到3個星期就已經用完了幾千億美元救援基金，「而危機才剛剛開始，很多中小企業仍然無法得到救濟」。然而，許多被定義為中小企業的對沖基金卻在向SBA申請救助資金，「現實就是這麼殘酷，社會兩極分化加劇」。

他最後總結指，「在為現在的這些史無前例的量寬政策喝采之時，不要忘了這新一輪的印鈔，也只是富閑階級拯救自己罷了。」