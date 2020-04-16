貴州茅台市值爬工行A股頭　再稱霸內地股市

貴州茅台（上海﹕600519）市值重回滬深兩市第一位。統計顯示，貴州茅台最新A股市值1.5萬億元，超過工商銀行（上海﹕601398）A股流通市值1.38萬億元（人民幣‧下同）。

龍頭貴州茅台超越工商銀行，奪得A股市值第一。茅台同時超越可口可樂，奪得全球食品行業市值冠軍。

在全球食品飲料行業中，貴州茅台市值也登頂全球第一。目前，全球食品飲料市值破萬億元的公司僅有3家，分別是貴州茅台、可口可樂和百事。貴州茅台的市值排名第一，比可口可樂的1.44萬億市值多近600億元，比百事的1.32萬億市值多1,800多億元。

2020年以來，業績穩健的大消費板塊表現強勢，貴州茅台只是勉強跑贏行業指數，食品飲料指數相比醫藥生物、農林牧漁等大消費板塊，表現更一般。數據顯示，醫藥生物指數2020年漲幅接近17%，農林牧漁指數漲幅接近15%。

貴州茅台成為中國股市價值投資的代表企業。（新華社）

對於消費板塊的快速上漲，長量基金資深研究員王驊指出，主要有兩方面原因，一方面，政策層面強調積極擴大居民消費。當前全球生產和需求遭受全面衝擊，中國除了加大復工復產，加快推進投資項目建設外，擴大中國國內需求，挖掘中國國內市場潛力也是經濟修復的另一大抓手。

另一方面，近期也是2020年一季報和2019年年報的密集披露期，消費板塊對應的龍頭企業本身盈利增長穩定，且前期的跌幅已經反映了一季度的業績下滑預期，從長期來看，多數公司還有很大的發展韌性和潛力。

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