【持續更新】美新申領失業救濟人數近525萬人

亞太區股市今日表現疲弱，其中日本股市更跌逾200點收市，不過歐洲股市早段仍可以上揚。

【20:37】美新申領失業救濟人數近525萬人

新冠肺炎疫情導致美國經濟停擺，當地失業情況明顯惡化。美國勞工部公布，截至4月11日的一周，新申領失業救濟人數為524.5萬人，較市場人士預期為佳。當地連續3星期新申請領失業救濟人數，超過500萬人。在4周內，累計新申領失業救濟人數已逾2,200萬人。

【20:15】法國股市轉升為跌

英國富時指數最新報5600點，升27點或0.5%，德國DAX指數最新報10355點，升87點或0.9%，法國CAC指數最新報4333點，跌19點或0.4%，意大利MIB指數最新報16810點，升210點或1.3%，西班牙IBEX指數最新報6799點，跌41點或0.6%。

【20:07】美三大指數期貨升幅收窄

美股三大指數期貨升幅收窄，道指期貨最新報23405點，升29點或0.13%，標普期貨升6點或0.2%，最新報2781點，納指期貨最新報8694點，升53點或0.6%。

【18:45】英國股市由跌轉升

歐洲股市維持升，英國股市更轉跌為升，富時指數最新報5615點，升17點或0.3%，德國DAX指數最新報10387點，升107點或1%，法國CAC指數最新報4382點，升28點或0.7%，西班牙IBEX指數最新報6839點，跌0.5點；意大利MIB指數最新報16930點，升211點或1.3%。

【17:01】美三大指數期貨上揚

美國三大指數上揚，道指期貨最新報23510點，升119點或0.5%，標普期貨最新報2791點，升16點或0.6%，納指期貨升71點或0.8%，最新報8665點。

德國DAX指數最新報10414點，升134點或1.3%，法國CAC指數最新報4410點，升57點或1.3%，英國富時指數最新報5595點，跌2點或0.1%，意大利MIB指數最新報17091點，升372點或2.2%，西班牙IBEX指數最新報6898點，升58點或0.9%。