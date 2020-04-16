【持續更新】道指跌幅收窄　亞馬遜升破2400美元

亞太區股市今日表現疲弱，其中日本股市更跌逾200點收市，不過歐洲股市早段仍可以上揚。

【01:02】歐洲股市個別發展

歐洲股市個別發展，升跌波幅不大，英國富時指數收市報5628.43點，升0.55%；德國DAX指數報10295.80點，升0.17%；法國CAC指數報4350.16點，微跌0.08%。

【00:10】亞馬遜升勢強勁

亞馬遜股價持續造好，在早段升穿2400美元，目前報2438.83點，升幅5.68%。

【00:05】美股收復早段失地

美股在開市早段曾急跌後，其後掉頭反彈，目前道指報23450.45點，跌53.90點，跌幅0.23%；納指報8537.38點，升144.20點，升幅1.72%；標普500指數報2796.62點，升13.26點，升幅0.48%。

【22:33】美國10年期國債息率走低 油價轉跌

美國國債價格持續走高，10年期國債收益率跌至0.597%。另外，油價亦轉跌，布油期貨日內再次轉跌，現跌近0.3%，此前一度升5%。

【22:11】道指跌近300點 波音跌5%

標普預計，美國第二季度年化GDP萎縮近35%。道指跌近300點，企約23200點水平，其中波音領跌，現跌5%。另外，Visa跌2.6%、萬事達跌3%、迪士尼跌2%、可口可樂則跌1.4%。

中概股跑出，唯品會現升逾5%、京東升近4%、B站升近3%、愛奇藝升2%。

【21:33】美股三大指數向上 納指升逾1%表現最好

美股三大指數向上，納指表現最好，升1%；道指現升30點或0.2%，在23500點水平上落；標指升16點或0.6%。

科技股繼續跑贏大市，亞馬遜再破頂，現升1.6%，報2346美元；剛發布新平價手機iPhone SE的蘋果公司升1.2%；微軟升1.7%。另外，Netflix升2.7%，報440美元；Tesla則跌逾2%，報715美元。

【20:47】美三大指數期貨微升

道指期貨最新報23445點，升54點或0.2%，標普期貨最新報2786點，升11點或0.4%，納指期貨最新報8669點，升75點或0.9%。

【20:37】美新申領失業救濟人數近525萬人

新冠肺炎疫情導致美國經濟停擺，當地失業情況明顯惡化。美國勞工部公布，截至4月11日的一周，新申領失業救濟人數為524.5萬人，較市場人士預期為佳。當地連續3星期新申請領失業救濟人數，超過500萬人。在4周內，累計新申領失業救濟人數已逾2,200萬人。

【20:15】法國股市轉升為跌

英國富時指數最新報5600點，升27點或0.5%，德國DAX指數最新報10355點，升87點或0.9%，法國CAC指數最新報4333點，跌19點或0.4%，意大利MIB指數最新報16810點，升210點或1.3%，西班牙IBEX指數最新報6799點，跌41點或0.6%。

【20:07】美三大指數期貨升幅收窄

美股三大指數期貨升幅收窄，道指期貨最新報23405點，升29點或0.13%，標普期貨升6點或0.2%，最新報2781點，納指期貨最新報8694點，升53點或0.6%。

【18:45】英國股市由跌轉升

歐洲股市維持升，英國股市更轉跌為升，富時指數最新報5615點，升17點或0.3%，德國DAX指數最新報10387點，升107點或1%，法國CAC指數最新報4382點，升28點或0.7%，西班牙IBEX指數最新報6839點，跌0.5點；意大利MIB指數最新報16930點，升211點或1.3%。

【17:01】美三大指數期貨上揚

美國三大指數上揚，道指期貨最新報23510點，升119點或0.5%，標普期貨最新報2791點，升16點或0.6%，納指期貨升71點或0.8%，最新報8665點。

德國DAX指數最新報10414點，升134點或1.3%，法國CAC指數最新報4410點，升57點或1.3%，英國富時指數最新報5595點，跌2點或0.1%，意大利MIB指數最新報17091點，升372點或2.2%，西班牙IBEX指數最新報6898點，升58點或0.9%。