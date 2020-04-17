美股尾盤全線收高　特朗普經濟重啟計劃披露

美股周四（16日）高收。美國失業金人數少於預期，以及特朗普（Donald Trump）稱美國疫情已過峰值，但隨後紐約州長宣布紐約的防疫限制措施將延長至5月15日，美股聞訊短線跳水，道指一度跌近300點，但臨近尾盤美股強勢拉昇，最終全線收漲。

道指漲33.33點，報23537.68點，漲幅為0.14%；納指漲139.18點，報8532.36點，漲幅為1.66%；標普500指數漲16.19點，報2799.55點，漲幅為0.58%。科技股領漲，亞馬遜連續第三日創歷史新高。市場密切關注疫情對經濟及就業市場的影響。

美股4月16日探底回升，特朗普宣布經濟重啟計劃利好市場。（新華社）

美國上周首次申請失業救濟的人數較此前一周減少137萬，為525萬人，因冠狀病毒疫情導致的經濟停擺進入第四周，抹去了10多年創造的就業機會。

美國約翰斯·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）數據顯示，截止4月16日下午15時30分，美國新冠肺炎確診病例超過65萬例，達653,825例，死亡病例超過3萬例，達30,998例。

特朗普稱疫情高峰已過

美國總統特朗普在4月15日的白宮新冠疫情簡報會上表示，美國新冠肺炎新增發病數據顯示，美國已經度過了「高峰期」。他同時表示，白宮即將對各州提供重新開放經濟的指導方針。特朗普沒有提供指導方針的細節，但他表示會在16日下午發佈相關聲明。他希望5月1日前部分州能夠重新開放經濟。

摩根大通（JPMorgan）量化與衍生品策略全球負責人科拉諾維奇（Kalanovic）重申了他的預測，即如果經濟在當年晚些時候復甦，那麼美國股票市場最快將在2021年上半年創下歷史新高。

花旗集團經濟學家團隊認為，整體而言，美國製造業數據暗示經濟放緩，不過較此前預期而言到來的更快，且影響的範圍更廣，服裝製造業及傢俱行業出現驚人的下滑16.5%和10%。