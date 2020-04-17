武漢市政府擬發放消費券　規模達5億元

為了活躍當地市場以及支持各企業復工復產，中國武漢市政府據報決定將從4月19日起至7月31日陸續向全體在漢人員（包括市外來漢人員）投放5億元人民幣的「武漢消費券」，其主要投放方式為線上搶券模式。

內地媒體《楚天都市報》報道稱，「武漢消費券」種類主要分為4種，即餐飲消費券、商場消費券、超市（便利店）消費券以及文體旅遊消費券，此外還設置約1,800萬元人民幣的專用消費券，其用於支持低保、特困和建檔立卡貧困人口等困難群眾參與消費。阿里巴巴（Alibaba）、美團點評（Meituan Dianping）和騰訊（Tencent）將負責向參加活動的商戶與消費者提供匹配平台。

中國武漢市於北京時間4月8日凌晨正式解封。（AP）

「武漢消費券」總體投放分兩期執行，第一期（4月19日—5月31日）為首次搶券活動，將在4月19日中午12:00進行，4月20日正式使用，有效期至4月29日（共10天）。從第2周開始，「武漢消費券」搶券活動固定在每周四中午12:00，即時生效，有效期7天。第二期（6月1日—7月31日）具體投放時間另行公布。每人在同一企業所屬平台上搶到的「武漢消費券」的每月累計核銷總額不超過 100元人民幣，整個活動兩期內累計核銷總額不超過200元。

在核銷方面，第一期實際消費金額必須滿足消費券面值3倍及以上才能核銷（如50元人民幣商場消費券，必須在商場實際消費150元人民幣及以上才能核銷），第二期將根據第一期核銷情況進行動態調整。

據瞭解，歷時76天的離漢通道管制措施於北京時間4月8日0時解除，此舉意味着中國武漢市正式解封，目前中國新冠肺炎（COVID-19）新增確診則主要來自境外輸入。