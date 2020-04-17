【持續更新】恒指全日升不足400點　24500點得而復失

市場人士對藥廠推出治療新冠肺炎藥物存希望，帶動投資者情緒改善，今早美國三大指數期貨股上揚，亞太區股市造好，內地股市也向上，上證高開0.6%。港股也開市大漲451點。

【16:15】恒指全日升373點

恒指今日高收，惟午後升幅收窄，收市報24380點，升373點；國指收市報9815點，升142點，成交額為1,379億元。

濠賭股今日表現突出，美高梅（2282）升5.5%，收市報9.45元，澳博（0880）升3.8%，收市報7.9元，永利（1128）升7.2%，收市報13.72元，銀娛（0027）升2.5%，收市報49.95元，金沙（1928）宣布不派發2019年末期息，收市報31.85元，升4.8%。1

科技股今日高收，騰訊（0700）曾高見419.6元，收市報409.6元，升0.7%，阿里（9988）升2.4%，收市報207.6元，美團（3690）升1.2%，收市報100元。平安好醫生（1833）今日再創新高，高見101.1元，其後掉頭回落，收市報96元，跌2.6%。

地產股上揚，新地（0016）升1.4%，收市報108.9元，新世界（0017）升1.9%，收市報9.02元，恒地（0012）升0.9%，收市報32.25元。

神州租車（0699）基金股東有意增持，受此消息帶動，收市報2.44元，升20.2%。不過遭到股東減持的中燃氣（0384）跌4.3%，收市報23.25元；美東汽車（1268）同樣股東減持，收市報12.68元，跌11%。

【15:12】內地股市高收 上證升0.7%

內地股市高收，上證收市報2838點，升18點或0.7%，深成收市報10527點，升57點或0.6%，滬深300指數收市報3839點，升37點或1%，創業板指數收市報2020點，升12點或0.6%。

【14:47】美國三大指數期貨升幅收窄

美股三大指數期貨升幅收窄，道指期貨升758點或3.2%，最新報24165點，標普期貨升78點或2.8%，最新報2865點，納指期貨最新報8908點，升174點或2%。

【14:43】日股高收升逾600點

亞太區股市普遍上揚，日本股市升607點，收市報19897點，南韓KOSPI指數收市報1914點，升57點或3.1%，澳洲ASX 200指數收市報5487點，升71點或1.3%，台灣加權指數收市報10597點，升221點或2.1%。

恒指升419點，最新報24426點；國指最新報9844點，升172點。

【14:38】亞洲電視升近5成

亞洲電視（0707）出現異動，現升47%，報0.056元，最高曾見0.062元，成交額282萬元。

日前，亞洲電視指收到法定要求償債書，遭索償4,597.83萬元。公司仍然在積極地與債權人商討更佳條件的還款時間表，以避免潛在的清盤呈請。公司亦在與其他貸款人商討，尋求新的信貸額度，從而改善公司的現金流狀況。

【13:18】港股午後維持近600點升幅

濠賭股在午後維持強勢，永利（1128）升9.2%，最新報13.98元，美高梅（2282）升6.9%，最新報9.58元，新濠（0200）升6.5%，最新報14.18元，澳博（0880）升3.7%，最新報7.89元，銀娛（0027）升3.9%，最新報50.65元，金沙（1928）升7.1%，最新報32.55元。

金沙宣布不派去年末期息。

恒指最新報24590點，升584點；國指升218點，最新報9891點。

【12:08】恒指半日升554點

恒指中午收市報24560點，升554點；國指中午收市報9873點，升201點，成交額為807.3億元。

【11:34】內地股市半日高收

內地股市上揚，上證中午收市報2845點，升25點或0.9%，深成中午收市報10614點，升143點或1.2%，滬深300中午收市報3848點，升46點或1.2%，創業板指數中午收市報2046點，升38點或1.9%。

【11:30】零售及消費股反彈

零售及消費股彈升，昨晚已宣布今年1至3月同店消費大跌近6成的六福（0590），彈升13.2%，最新報17.18元，周大福（1929）升2.6%，最新報6.28元，莎莎（0178）升3.2%，大家樂（0341）升3%，最新報15.3元。

【10:50】港股升幅曾擴大至逾600點

港股升幅曾擴大至逾600點，最新報24605點，升599點，國指最新報9893點，升221點。

騰訊（0700）曾迫近420元，最新報413.8元，升1.7%，美團（3690）升1.9%，最新報100.7元。

至於今早曾晉身為紅底股的平安好醫生（1833）則倒跌，最新報97.65元。

滙控（0005）反彈兼重上40元，最新報40.1元，渣打（2888）升2.7%，最新報40.45元。

【09:55】美匯回落至100以下

美匯指數回落至100以下，最新報99.71，跌0.32%，美元兌多種主要貨幣回落，歐元兌美元最新報1.0878，升0.35%，英鎊兌美元升0.51%，最新報1.252，澳元兌美元最新報0.6378，升0.81%，美元兌日圓最新報107.67，跌0.23%。

【09:50】濠賭股全面上揚 金沙升8.2%

濠賭股今早普遍上揚，永利（1128）升7.8%，最新報13.8元，金沙（1928）升8.2%，最新報32.9元，銀娛（0027）升6.3%，最新報51.8元，澳博（0880）升5.3%，最新報8.01元，美高梅（2282）升6.7%，最新報9.56元，新濠（0200）升6%，最新報14.12元。

【09:46】日本股市勁升逾500點

日本股市大升逾500點，最新報19845點，升525點或2.7%，南韓KOSPI指數最新報1922點，升65點或3.5%，澳洲ASX 200指數最新報5549點，升133點或2.5%，台灣加權指數最新報10621點，升246點或2.4%。

【09:40】美國三大期貨全面上揚

美國三大指數期貨大幅上揚，道指期貨升884點或3.8%，最新報24291點，標普期貨最新報2881點，升94點或3.4%，納指期貨最新報8928點，升194點或2.2%。

【09:36】港股升幅擴大至逾500點

港股升幅擴大至逾500點，最新報24517點，升511點；國指最新報9867點，升195點。

連日破頂的平安好醫生（1833）今早曾晉身為紅底股，最新報99.6元，升1%；騰訊（0700）升2.9%，最新報418.6元，中國燃氣（0384）遭韓國股東盡沽，股價明顯受壓，最新報23.15元，跌4.7%。【09:30】內地股市高開內地股市今早高開，上證最新報2835點，高開15點或0.6%，深成最新報10562點，高開92點或0.9%，滬深300指數最新報3831點，高開29點或0.8%，創業板指數最新報2025點，高開17點或0.9%。



【09:23】恒指高開451點

恒指開市升451點或1.88%，報24457點；國指開市升173點或1.79%，報9845點。大市成交170億元。

騰訊（0700）升2.5%，報417元；滙控（0005）升0.25%，報39.8元；友邦（1299）升3%，最新報71.6元，中移動（0941）升3.49%，報62.25元；阿里巴巴（9988）升3.5%，報210元。