【持續更新】恒指升近600點　金沙升逾7%

市場人士對藥廠推出治療新冠肺炎藥物存希望，帶動投資者情緒改善，今早美國三大指數期貨股上揚，亞太區股市造好，內地股市也向上，上證高開0.6%。港股也開市大漲451點。

【13:18】港股午後維持近600點升幅

濠賭股在午後維持強勢，永利（1128）升9.2%，最新報13.98元，美高梅（2282）升6.9%，最新報9.58元，新濠（0200）升6.5%，最新報14.18元，澳博（0880）升3.7%，最新報7.89元，銀娛（0027）升3.9%，最新報50.65元，金沙（1928）升7.1%，最新報32.55元。

金沙宣布不派去年末期息。

恒指最新報24590點，升584點；國指升218點，最新報9891點。

【12:08】恒指半日升554點

恒指中午收市報24560點，升554點；國指中午收市報9873點，升201點，成交額為807.3億元。

【11:34】內地股市半日高收

內地股市上揚，上證中午收市報2845點，升25點或0.9%，深成中午收市報10614點，升143點或1.2%，滬深300中午收市報3848點，升46點或1.2%，創業板指數中午收市報2046點，升38點或1.9%。

【11:30】零售及消費股反彈

零售及消費股彈升，昨晚已宣布今年1至3月同店消費大跌近6成的六福（0590），彈升13.2%，最新報17.18元，周大福（1929）升2.6%，最新報6.28元，莎莎（0178）升3.2%，大家樂（0341）升3%，最新報15.3元。

【10:50】港股升幅曾擴大至逾600點

港股升幅曾擴大至逾600點，最新報24605點，升599點，國指最新報9893點，升221點。

騰訊（0700）曾迫近420元，最新報413.8元，升1.7%，美團（3690）升1.9%，最新報100.7元。

至於今早曾晉身為紅底股的平安好醫生（1833）則倒跌，最新報97.65元。

滙控（0005）反彈兼重上40元，最新報40.1元，渣打（2888）升2.7%，最新報40.45元。

【09:55】美匯回落至100以下

美匯指數回落至100以下，最新報99.71，跌0.32%，美元兌多種主要貨幣回落，歐元兌美元最新報1.0878，升0.35%，英鎊兌美元升0.51%，最新報1.252，澳元兌美元最新報0.6378，升0.81%，美元兌日圓最新報107.67，跌0.23%。

【09:50】濠賭股全面上揚 金沙升8.2%

濠賭股今早普遍上揚，永利（1128）升7.8%，最新報13.8元，金沙（1928）升8.2%，最新報32.9元，銀娛（0027）升6.3%，最新報51.8元，澳博（0880）升5.3%，最新報8.01元，美高梅（2282）升6.7%，最新報9.56元，新濠（0200）升6%，最新報14.12元。

【09:46】日本股市勁升逾500點

日本股市大升逾500點，最新報19845點，升525點或2.7%，南韓KOSPI指數最新報1922點，升65點或3.5%，澳洲ASX 200指數最新報5549點，升133點或2.5%，台灣加權指數最新報10621點，升246點或2.4%。

【09:40】美國三大期貨全面上揚

美國三大指數期貨大幅上揚，道指期貨升884點或3.8%，最新報24291點，標普期貨最新報2881點，升94點或3.4%，納指期貨最新報8928點，升194點或2.2%。

【09:36】港股升幅擴大至逾500點

港股升幅擴大至逾500點，最新報24517點，升511點；國指最新報9867點，升195點。

連日破頂的平安好醫生（1833）今早曾晉身為紅底股，最新報99.6元，升1%；騰訊（0700）升2.9%，最新報418.6元，中國燃氣（0384）遭韓國股東盡沽，股價明顯受壓，最新報23.15元，跌4.7%。【09:30】內地股市高開內地股市今早高開，上證最新報2835點，高開15點或0.6%，深成最新報10562點，高開92點或0.9%，滬深300指數最新報3831點，高開29點或0.8%，創業板指數最新報2025點，高開17點或0.9%。



【09:23】恒指高開451點

恒指開市升451點或1.88%，報24457點；國指開市升173點或1.79%，報9845點。大市成交170億元。

騰訊（0700）升2.5%，報417元；滙控（0005）升0.25%，報39.8元；友邦（1299）升3%，最新報71.6元，中移動（0941）升3.49%，報62.25元；阿里巴巴（9988）升3.5%，報210元。