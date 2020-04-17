摩根士丹利：全球經濟衰退持續至2021年

摩根士丹利CEO詹姆斯·戈爾曼（James Gorman）認為，新冠肺炎疫情引發的全球經濟衰退將持續至2021年底。

據《騰訊網》4月17日引述戈爾曼接受美國財經媒體《CNBC》訪問時稱，當被問及2020年下半年的潛在經濟復甦將如何形成時，戈爾曼說，雖然他希望這將是一個急劇的「V形」復甦，但實際上，重新開放城市和工廠可能需要更長時間。

在美國首都華盛頓，一位乘客佩戴口罩等待乘坐地鐵。（新華社）

他說：「如果我是一個賭徒，那就是介於『U形』或『L形』復甦之間。 我會說，我們將經歷全球衰退，直到2021年年底。」

隨着美國部分地區已經顯示出社會隔離措施開始減緩冠狀病毒的傳播，企業高管和政府官員開始討論經濟何時可以重新開放。

摩通CEO料6月起經濟逐步重啟

摩根大通CEO傑米·戴蒙（Jamie Dimon）表示，他認為這一過程可以在6月、7月或8月開始，根據具體企業和地區會有所不同。

但像戈爾曼擔心的那樣的長期衰退可能意味着更多的就業機會損失，個人和企業借款人比銀行業目前預期的拖欠更多的貸款。

戈爾曼說：「我們不會在一日之間達到讓所有人都能坐地鐵的程度。要讓消費者和小企業迴歸，讓每個人都感覺世界再次穩定，這需要幾個月的時間。