中國首季社會消費品零售總額下降19%

中國官方公布的最新數據顯示，1月至3月份，中國社會消費品零售總額為78,580億元人民幣，按年名義下降19%。

其中，除汽車以外的消費品零售額72,254億元（人民幣‧下同），下降17.7%。

2020年3月14日，市民戴着口罩走在海口上邦百匯城購物中心。（新華社）

3月份，中國全國社會消費品零售總額為26,450億元，按年下降15.8%（扣除價格因素實際下降18.1%，以下除特殊說明外均為名義增長），降幅比1月至2月份收窄4.7個百分點。其中，除汽車以外的消費品零售額23,841億元，下降15.6%。

3月城鎮消費跌幅按月收窄

按經營單位所在地分，3月份，中國城鎮消費品零售額22,974億元，按年下降15.9%，降幅比1月至2月份收窄4.8個百分點；鄉村消費品零售額3,476億元，下降15.1%，降幅比1月至2月收窄3.9個百分點。1月至3月份，城鎮消費品零售額67,855億元，按年下降19.1%；鄉村消費品零售額10,725億元，下降17.7%。

按消費類型分，3月份，中國商品零售24,618億元，按年下降12%，降幅比1月至2月份收窄5.6個百分點；餐飲收入1,832億元，下降46.8%，降幅比1月至2月份擴大3.7個百分點。1月至3月份，商品零售72,553億元，按年下降15.8%；餐飲收入6,026億元，下降44.3%。

3月餐飲消費按年跌逾4成

按零售業態分，中國1月至3月份限額以上零售業單位中的超市零售額按年增長1.9%，百貨店、專業店和專賣店分別下降34.9%、24.7%和28.7%。

1月至3月份，中國全國網上零售額22,169億元，按年下降0.8%，降幅比1月至2月份收窄2.2個百分點。其中，實物商品網上零售額18,536億元，增長5.9%，佔社會消費品零售總額的比重為23.6%；在實物商品網上零售額中，吃類和用類商品分別增長32.7%和10.0%，穿類商品下降15.1%。