美國反對IMF藉分配SDR為抗疫提供資金

《路透社》周四（16日）報道，美國財長努欽（Steven Mnuchin）當天發佈聲明稱，美國反對國際貨幣基金組織（IMF）通過向各成員國分配特別提款權（Special Drawing Rights）的方法以創造資金流動性，而該方法是IMF方面為應對本次新冠肺炎（COVID-19）疫情而計劃採取的措施之一。

美國財長姆努欽建議IMF應直接向貧困國家提供資金援助。（Reuters）

努欽表示，在通過特別提款權分配創造的資金中，有70%的資金將分配給20國集團（G20）國家，但它們中大多數國家並不需要，而低收入國家僅能獲得其中3%的資金，此外通過這種方式創造流動性類似於「央行印鈔」，因此美方認為此舉並非應對緊急需求的有效手段，IMF應直接向貧窮國家提供資金，而這也是目前美方所考慮採用的方法。

對此報道援引中國外交部方面16日晚些時候提供的回應聲明稱，中方認為國際金融機構是重要的國際合作平台而非少數國家操弄的政治工具。

SDR是國際貨幣基金組織創設的一種儲備資產和官方記賬單位，其價值由美元、歐元、日圓、英鎊和人民幣這五種貨幣構成的貨幣籃子決定，IMF可以按照份額比例將特別提款權分配給參加特別提款權賬戶的成員國，該組織最近一次批准分配新的特別提款權是在2009年，為金融危機期間現金短缺的國家總共注入了2,500億美元資金，而自從本次新冠肺炎疫情爆發以來，該組織已向全球29個國家提供了資金，以支付這些國家在未來6個月內對該組織欠下的債務。

不願伊朗無條件獲數十億美元資金

此前有消息人士曾向《路透》表示，美方不希望伊朗與中國「無條件地」獲得數十億美元的資金支持，此舉可能會對全球抗疫工作造成不利影響。

根據美國約翰斯•霍普金斯大學公布的統計數據顯示，截至目前全球累計確診新冠肺炎病例數為2,158,033例，其中144,221例死亡。此外土耳其、巴西、俄羅斯、印度、巴基斯坦、墨西哥等國近期新增確診病例較多。