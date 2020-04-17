美日讓供應鏈從中國遷回　可行性有多大？

近日，美國日本提出要把在華投資企業遷出中國。這是否具可操作性？中國應如何應對？清華大學中國經濟思想與實踐研究院常務副院長厲克奧博給出了答案。

《中國新聞網》報道，4月9日，白宮國家經濟委員會主任庫德洛（Larry Kudlow）提出一項讓美國企業撤出中國、回流美國的建議，他說要為這些從中國遷回美國的企業給予100%直接報銷，包括廠房、設備、知識產權、基建、裝修等所有費用。

日本政府的經濟刺激計劃中，包括支付22億美元支持日資企業遷出中國。

料日方從產業佈局多元化考慮

厲克奧博表示，美企搬出中國目前僅是一項政策建議，和之前的「製造業回流」一脈相承。日本政策力度很弱，主要出於產業佈局多元化的考慮，不會產生實質性影響。

不過，厲克奧博表示，對於跨國公司而言，把工廠遷出中國，其成本不是搬遷的費用，而是「未來的利潤」，「把存量的工廠搬回去是非常艱難的過程，甚至不可能」。

「未來的利潤在哪？一定是未來的市場」，厲克奧博表示，在中國做得很好的世界500強企業，絕大部分市場在中國，90%員工是中國人，中國的產業、交通配套和不斷提高的人力資本很難在其他國家找到替代。

厲克奧博認為中國作為世界工廠的地位不會變化，中國是全球最大晶片市場，汽車市場等，中國市場的空間顯而易見，任何跨國公司都不會忽視。