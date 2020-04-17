【新冠肺炎】在人命與經濟之間應如何選擇？　美眾議員話揀後者？

4月15日,美國眾議員特雷·霍林斯沃思（Trey Hollingsworth）在接受採訪時說，與經濟衰退相比，讓更多的美國人死於新型冠狀病毒是「兩害相權取其輕」。

據約翰斯·霍普金斯大學實時統計數據，截至北京時間17日上午7時38分，美國確診病例達667,801例，累計死亡32,917例。在疫情最嚴重的紐約州，確診病例達223,691例。

新冠病毒在美國多個州持續暴發的當下，美國正在就是否應該重啟經濟展開激烈辯論。部分專家擔心，從長遠來看，美國經濟停擺的危害可能比病毒更大，而衛生官員則表示，如果美國重啟經濟，新冠病毒可能會死灰復燃。

2020年4月16日星期四，紐約紐約大學醫療中心外，一名醫護人員在警察和行人的歡呼聲中做出反應。（AP）

美國有線電視新聞網（CNN）4月15日報道，特雷·霍林斯沃思認為，對大多數人最有利的決定是「讓美國人重返工作崗位」。

4月14日，特雷·霍林斯沃思在印第安納州接受WIBC電台採訪時表示，「美國政府的立場始終是在失去美國人的生活方式和失去部分美國人的生命之間做選擇，我們必須始終選擇後者。」

特雷·霍林斯沃思在聲明內指指出，「誇張地說，擺在我們面前的唯一選擇是兩個角落的解決方案：沒有經濟或大範圍傷亡。」他認為，可以利用生物學和經濟學的最佳成果，使盡可能多的經濟體運轉起來，同時努力將疾病傳播降至最低。

特雷·霍林斯沃思的言論反映了部分美國人希望經濟重新運轉的希望。

4月16日，特朗普（Donald Trump）宣布「重啟美國(Opening up America again)」計劃，計劃分三個階段重新開放美國的社會經濟生活，但何時以及如何開放將由各州自行決定。