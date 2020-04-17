【持續更新】道指升逾350點　高盛看淡iPhone銷量　蘋果跌2%

投資者憧憬治療新冠肺炎藥物能在短期內面世，投資者情緒明顯改善，亞太區股市普遍上揚，其中日本股市升逾600點收市。歐洲股市承接亞太區股市上揚。

【00:12】美股升幅穩定

道指維持超過300點的升幅水平，目前報23896.28點，升358.60點，升幅1.52%；納指報8556.01點，升23.65點，升幅0.28%；標普500指數報2837.15點，升37.60點，升幅1.34%。

波音公司股價維持升12%以上，現時報150.78美元，升12.36%；亞馬遜則跌2.33%，報2352美元。

【22:50】道指升幅收窄至約300點 蘋果下跌2%

道指升約330點，報23860點。高盛指二季度iPhone銷量或下滑36%，給予蘋果「賣出」評級，目標價由250美元調低至230美元。蘋果早段曾跌逾2%，現報280.85美元。

波音升幅擴大至12%，至151美元。Visa升幅收窄至1.7%、萬事達升2.1%、Nike升2.6%。

【21:36】道指升逾500點 波音升10%

美股三大指數上揚，道指升逾500點，重上24000點；標指漲50點或1.8%，納指漲97點或1.2%。波音下周有限度復工，現升10%。

科技股方面，蘋果公司微跌0.2%，微軟升0.8%，亞馬遜跌逾2%，谷歌升1%，Facebook升1%。

【20:56】油價大跌 紐油跌穿18美元

國際油價大跌，紐約期油失守18美元，每桶最低見17.53美元，現在跌幅仍達一成，報17.84美元。布蘭特期油則輕微上升，最新報27.94美元。

【20:49】道指期貨升690點

美國三大指數期貨中，納指期貨跑輸其餘2項指數期貨，最新報8887點，升153點或1.8%，道指期貨升24097點，升690點或3%，標普期貨最新報2859點，升71點或2.6%。

【18:35】歐洲三大指數升幅擴大

歐洲股市上揚，英國富時指數最新報5823點，升195點或3.5%，德國DAX指數最新報10741點，升445點或4.3%，法國CAC指數最新報4525點，升175點或4%，西班牙IBEX指數最新報6967點，升203點或3%，意大利MIB指數最新報17250點，升480點或2.9%。

【18:31】道指期貨升逾700點

美國三大指數期貨保持上升動力，道指期貨最新報24155點，升748點或3.2%，標普期貨最新報2782點，升84點或3%，納斯期貨升198點或2.3%，最新報8933點。

【16:01】美三大指數上揚

美國三大指數上揚，道指期貨升661點或2.8%，最新報24068點，標普期貨升72點或2.6%，最新報2859點，納指期貨最新報8894點，升160點或1.8%。

【15:58】紐約油價跌穿19美元

紐約油價大跌，每桶最新報18.27美元，跌1.6美元或8.1%，布蘭特期油每桶最新報27.87美元，升0.05美元或0.18%。

金價回落，紐約期金每盎司最新報1,708.96美元，跌22.8美元或1.3%，現貨金每盎司最新報1,695.58美元，跌22.12美元或1.3%。

【15:52】歐洲三大股市早段上揚

歐洲三大指數早段上升，英國富時指數最新報5762點，升133點或2.4%，德國DAX指數最新報10586點，升284點或2.8%，法國CAC指數最新報4475點，升125點或2.9%，意大利MIB指數最新報17114點，升346點或2.1%，西班牙IBEX指數最新報6899點，升135點或2%。