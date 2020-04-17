【持續更新】道指期貨升690點　企穩24000點　油價失守18美元

投資者憧憬治療新冠肺炎藥物能在短期內面世，投資者情緒明顯改善，亞太區股市普遍上揚，其中日本股市升逾600點收市。歐洲股市承接亞太區股市上揚。

【20:56】油價大跌 紐油跌穿18美元

國際油價大跌，紐約期油失守18美元，每桶最低見17.53美元，現在跌幅仍達一成，報17.84美元。布蘭特期油則輕微上升，最新報27.94美元。

【20:49】道指期貨升690點

美國三大指數期貨中，納指期貨跑輸其餘2項指數期貨，最新報8887點，升153點或1.8%，道指期貨升24097點，升690點或3%，標普期貨最新報2859點，升71點或2.6%。

【18:35】歐洲三大指數升幅擴大

歐洲股市上揚，英國富時指數最新報5823點，升195點或3.5%，德國DAX指數最新報10741點，升445點或4.3%，法國CAC指數最新報4525點，升175點或4%，西班牙IBEX指數最新報6967點，升203點或3%，意大利MIB指數最新報17250點，升480點或2.9%。

【18:31】道指期貨升逾700點

美國三大指數期貨保持上升動力，道指期貨最新報24155點，升748點或3.2%，標普期貨最新報2782點，升84點或3%，納斯期貨升198點或2.3%，最新報8933點。

【16:01】美三大指數上揚

美國三大指數上揚，道指期貨升661點或2.8%，最新報24068點，標普期貨升72點或2.6%，最新報2859點，納指期貨最新報8894點，升160點或1.8%。

【15:58】紐約油價跌穿19美元

紐約油價大跌，每桶最新報18.27美元，跌1.6美元或8.1%，布蘭特期油每桶最新報27.87美元，升0.05美元或0.18%。

金價回落，紐約期金每盎司最新報1,708.96美元，跌22.8美元或1.3%，現貨金每盎司最新報1,695.58美元，跌22.12美元或1.3%。

【15:52】歐洲三大股市早段上揚

歐洲三大指數早段上升，英國富時指數最新報5762點，升133點或2.4%，德國DAX指數最新報10586點，升284點或2.8%，法國CAC指數最新報4475點，升125點或2.9%，意大利MIB指數最新報17114點，升346點或2.1%，西班牙IBEX指數最新報6899點，升135點或2%。